Более семи тысяч человек стали участниками Шестого Startup Tour

Шестой по счету Open Innovation Startup Tour ( https://startup-tour.ru/ ) успешно завершился на площадке Краснодара. Напомним, что цель этого престижного мероприятия — поддержка развития отечественного технологичного предпринимательства.

Шестой Тур стартовал в Перми в феврале. С того времени ведущие эксперты и бизнес-ангелы побывали в Перми, Южно-Сахалинске, Тюмени, Ижевске, Калининграде, Ульяновске, Белгороде, Улан-Удэ, Великом Новгороде и Краснодаре. На сайте мероприятия было зарегистрировано 7017 человек. Лидером в этом отношении стал Великий Новгород, который подал порядка 1100 заявок. Отмечается также, что на конкурс инновационных проектов было подано 1104 заявки. 342 проекта выступили в очном туре конкурса, а 35 сумели пройти в полуфинал ежегодной международной конференции для технологических предпринимателей Startup Village.

Сообщается, что для инноваторов из 11 городов-участников Шестого Тура была подготовлена обширная образовательная и деловая программа. Впервые организаторы представили так называемые демо-дни. Эти мероприятия отметились демонстрацией технологических разработок «Сколково» ( http://sk.ru/news/ ) ведущим промышленным предприятиям и компаниям. В общей сложности под эгидой Тура прошло 165 образовательных сессий и свыше шестидесяти часов менторских сессий. Также впервые в истории мероприятия в каждом его городе был выбран суперфиналист, которому тут же вручали денежный приз в размере 300000 рублей.

Добавим, что в ходе Шестого Тура эксперты оценили перспективные стартапы, а опытные менторы дали ценные советы авторам проектов в преддверие очных выступлений. Дипломы победителей региональных этапов получили создатели лучших проектов по каждому из трех основных направлений: информационные, промышленные и биомедицинские технологии.

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