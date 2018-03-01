Бились-бились, а в итоге – прослезились

Вот и отгремела очередная олимпиада. Утихли возмущенный ропот противников участия в ней нашей страны и восторженный визг сторонников её проведения. Высохли слёзы и улеглись желваки наших спортсменов, отстранённых Международным Олимпийским Комитетом от Олимпиады, расслабились натруженные мышцы атлетов, милостиво им до этих всемирных игрищ допущенных. Настала пора подводить итоги. Они не утешительны.

Такого позора на международном спортивном поприще наша страна ещё не знала. Якобы многомесячные изнуряющие бои нашего РОКа (Российский Олимпийский Комитет) с их МОКом, за право участия в Олимпиаде российских спортсменов, заподозренных в употреблении допинга, так ни к чему и не привели. И впервые в истории олимпийского движения Россия присутствовала на спортивном олимпе в качестве изгоя – без флага, формы, гимна и названия. Наши спортсмены вынуждены были проходить по стадиону перед всем миром не как атлеты великой державы, а как какие-то спортивные бомжи – без определённого места жительства и приписки, как какие-то жалкие ОСиРы (олимпийские спортсмены из России).

И то, что России всё же не передадут награды её спортсменов, и то, что сразу по окончанию игр МОК вдруг милостиво вновь принял её в семью олимпийцев, воспринимается лишь как дополнительные унизительные плевки в лицо нашей страны.

Впервые же за всю российскую историю олимпиад наша страна заняла там и такое низкое место – 13-е, набрав в свою копилку лишь 17 наград, причём высшей пробы – всего две. И даже героическая борьба наших лыжников, по сути спасших страну от полного разгрома, просто блестящее выступление юной «фигурной звёздочки» Алины Зигаловой, а также победный рейд по тылам недавнего противника нашей хоккейной «красной машины» не особо скрасили горечь этого позора. Не скрасили и обиды от бессилия и несправедливости, когда какие-то чинуши от спорта, ничего из себя в спорте не представляющие, но облечённые небывалой в этом спорте властью, могут решать за всё мировое сообщество, и вот так запросто устранить хоть группу спортсменов, хоть целую страну от участия в Олимпиаде. И ведь своей цели они добились: выбили из наших сборных основных ведущих спортсменов, сбили общий настрой остальных, приведя нашу страну к позорному унижению.

... Рискую после этого заявления прослыть не патриотом, и даже представителем какой-нибудь пятой колонны, но я не болел на этой Олимпиаде «за нас». В том смысле, что за страну. Потому что «нас» там как раз и не было – той, как я уже упоминал, сборной России с её флагом, гимном, формой... Не знаю, как кто, но я не мог болеть за страну, чьё руководство и бездарные чиновники от спорта, не сумели защитить своих спортсменов.

Нет, я конечно болел «за наших» – за некоторые виды спорта и отдельных спортсменов. Но болеть за страну в целом или за «ограниченный контингент» спортсменов на чужой во всех отношениях территории – это, согласитесь, большая разница.

Если честно, я перестал быть тем азартным болельщиком, каким был в 70-80 годы, с тех пор, как в мире спорта стали цениться не спортивное мастерство, а виртуозность и пронырливость чиновников от спорта. Когда в борьбу начали вступать не атлеты, а кошельки, и любого игрока в национальную сборную, а то и всю команду оптом, стало возможным купить на стороне за бешеные бабки. «Такой спорт нам не нужен», - сказал я себе вослед великому Озерову и навсегда покинул «высшую лигу» болельщиков.

И накануне зимней Олимпиады-2018, я скорее был склонен согласиться с теми, кто призывал бойкотировать её. Ну, зачем унижаться и в наглую лезть в гости туда, где тебя не хотят видеть? Не лучше ли было договориться с близким к нам странами БрИК, объединяющих ¾ населения планеты, и проводить свою Олимпиаду? Пусть бы тогда эти обнаглевшие америкосы со своими заклятыми партнёрами из Евросоюза варились в своём спортивном котле старого света!

...Нас зауважали и забоялись в сирийском конфликте, зауважали во время присоединения Крыма и поддержки Донбасса, удивились и зауважали, когда мы, не смотря на все их санкции, не только не сгинули а напротив поднимаем свою экономику. Видимо, нам так же надо действовать и в спорте. Увы, мир, особенно нагловатый запад во главе с дядюшкой Сэмом, признаёт только силу и твердую позицию своих «стратегических партнёров».

Пока мы будем ОСиРами в мире спорта, достоинства и уважения страны на этом поприще нам не добиться.

Анатолий Выборов, главный редактор газеты "Мои года"

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