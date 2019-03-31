Звезды 90-х Юлиан и Анастасия стали мужем и женой

53-летняя певица Анастасия (Анастасия Минцковская) и 45-летний заслуженный артист России Юлиан (Юлиан Васин) официально зарегистрировали отношения накануне, 30 марта. Для певицы это уже восьмой по счету брак, а вот для ее супруга - всего лишь первый.





Известно, что Юлиан и Анастасия знакомы почти 30 лет, но об их близких отношениях стало известно лишь в декабре прошлого года. Жених и невеста очень тщательно готовились к будущей церемонии - активно худели, занимались в спортзале, посещали косметолога и даже сделали "уколы красоты" и подтяжку лица.



Судя по всему, для пары это был по-настоящему долгожданный день. Во время церемонии Анастасия не удержалась и на самый главный вопрос ответила: "Три раза да!". После чего новобрачные обменялись кольцами из белого золота с бриллиантами, исполнили свадебный танец и отправились отмечать торжественное событие в банкетный зал отеля "The Ritz-Carlton".

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