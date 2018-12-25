Звезда комедии «Один дома» вернется на экраны взрослым дяденькой

Одна из самых известных новогодних комедий под названием «Один дома» угрожает вернуться на экраны кинотеатров. Знаменитой историей о мальчике, который в одиночку сумел противостоять «мокрым бандитам», займутся студии Fox и Disney. Да ещё и Маколея Калкина вернут, ведь именно он когда-то исполнил главную роль в нашумевшей картине.

Семейная комедия «Один дома» в своё время стала культовой для многих стран мира. В 1990 году история пронеслась по кинотеатрам планеты, собрав 477 миллионов долларов – этот рекорд продержался в США аж до 2011 года.

Домашние приключения мальчика Кевина полюбили и в России, так что этот фильм стал одним из важных элементов даже отечественного Нового Года. А сейчас крупные студии намерены вернуть комедию на экраны в обновлённой истории.

Пока о новой части серии «Один дома» известно немного, но продюсеры намекнули на то, что они хотят вернуть уже повзрослевшего Маколея Калкина, который в былые времена прославился ролью самостоятельного Кевина Маккаллистера.

После успеха первых фильмов из серии «Один дома» Калкину пророчили большое будущее, но этому предсказанию не суждено было сбыться. Дальше номинации на «Золотой глобус» и звания «Ребёнок года» Калкин не ушёл, а его карьера пошла под откос.

Сначала он был номинирован на антипремию «Золотая малина» за «Худшую мужскую роль» в нескольких своих фильмах. Потом в СМИ поползли слухи о его наркотической зависимости, которую актёр упорно опровергал. Снимался он далеко не так часто, да и былого успеха уже никогда не имел. Кто знает, может новая картина вернёт «ребёнка года» в строй, обрадовав армию преданных фанатов Кевина.

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