Золотые годы: в Канаде больше всего довольны жизнью пенсионеры

Так называемые «золотые годы» оправдывают свое название для канадцев, и старшее поколение довольно качеством жизни больше, чем все последующие. Самыми же несчастными канадцами оказались мужчины от 40 до 49 и женщины от 50 до 59 лет. По крайней мере, так утверждают ученые, исходя из статистических данных исследования 2016 года. Статистики обнаружили, что канадцы за 65 позитивно отзываются о своей жизни значительно чаще, чем все остальные поколения.

Исследование представляло собой опрос, в ходе которого канадцам предлагалось оценить свое здоровье, социальное положение, уровень стресса, семейные отношения и отношение к религии. Чувство принадлежности к обществу и гармоничные отношения оказались главными факторами, определявшими, насколько человек доволен жизнью.

При этом женщинам оказалось жить приятней, чем мужчинам. Доктор Самир Синха, главврач отделений гериатрии в клинике университета Торонто, считает, что влияющих факторов множество, но главной причиной являются социальные связи.

«У женщин старшего поколения больше контактов с другими людьми, им оказывают больше поддержки, поэтому они чувствуют себя немного лучше, а также позитивней оценивают свои достижения». В восьми случаях из десяти пожилым канадцам есть на кого положиться, но одна пятая пенсионеров живет более закрытой жизнью, что приводит к чувству одиночества.

К тому же старшее поколение канадцев, в отличие от остальных, не особенно беспокоится о семейном доходе. Однако личное финансовое состояние и социальный класс, конечно, все еще играют роль. Канадские пенсионеры довольны положением дел на личном фронте, инфраструктурой и окружающей средой, чувствуют себя защищенными, но у них есть проблемы со здоровьем, которые не дают им брать от жизни всё.

Опрос также включал в себя просьбу оценить свои собственные силы, уверенность в будущем и готовность преодолевать препятствия. Оказалось, что более чем три четверти пенсионеров «полностью» или «по большей части» верят в свои способности, а 70% утверждают, что им «всегда» или «чаще всего» хватает веры в лучшее и энергии на решение сложных жизненных ситуаций.

Синха считает полученные результаты воодушевляющими: «Не стоит принимать старость в штыки, в этом периоде жизни немало хорошего. О приходящей старости не нужно печалиться. Иногда тяжелая юность и в самом деле превращается в золотые годы».

Jackie Dunham, CTVNews.ca

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