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Зимуют в теплых странах сами и научат других пермские блогеры Андрей и Светлана
Наталья ЛАНИНА   
01 Марта 2020 г.
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Перезимовать в странах Юго-Восточной Азии для этих людей не проблема. И они не только сами живут в тепле в то время, как в России холода, но и другим могут много полезного в этом плане посоветовать. Семейную пару из Перми зовут Светлана и Андрей. Ей – 53 года, а ему – 62. Как супруги пишут в представлении своего канала на Яндекс Дзен, самыми пригодными государствами для зимовки российских пенсионеров они считают Таиланд и Вьетнам. Посмотрим, про что же блогеры размещают посты.

Зимуют в теплых странах сами и научат других пермские блогеры Андрей и Светлана

Заголовки их записей очень хорошо могут читателей сориентировать. Например: «Давайте познакомимся», «Наше первое самостоятельное путешествие» (в двух частях), «Подготовка к зимовке» (опубликовано также несколько частей на данную тему), «Вьетнам или Таиланд», «Страховка. Нужна или нет», «Что у нас в чемодане», «Можно ли зимовать на российскую пенсию?», «Наш путь из Перми в Муйне», «Дорого ли жить во Вьетнаме. Итоги первого месяца зимовки» и т.д.

В общем, кто заинтересован собрать как можно больше информации про житье-бытье в определенный период в заморских краях, могут заглянуть и в этот блог.

Один из постов Светланы и Андрея называется «Чем заняться на зимовке в Азии?». Действительно, чем же?..

Среди занятий пары, как оказалось, спорт, пешие и велосипедные прогулки, а также покатушки на байке. А еще чтение и интернет. То есть можно сделать вывод, что скучать им совершенно некогда.

Из написанного интересно узнать и про вьетнамские тренажерки. Вот небольшой отрывок поста:

(...)Во Вьетнаме до смешного низкие цены на тренажерки. Так, когда мы жили в Вунгтау, муж ходил в зал по 30 тыс. донгов за посещение (80 руб.). Зал там был большой, очень много разнообразных тренажеров. Причем, зал находился прямо на берегу моря. То есть после тренировки можно сразу было занырнуть в море. Красота! Сейчас, в Муйне, муж тоже ходит в тренажерку, благо она находится недалеко от нашего дома. А цена там вообще смешная - 20 тыс. донгов за посещение (54 руб.). Зал здесь, конечно, поменьше чем в Вунгтау, но все необходимые тренажеры присутствуют. Интересен режим работы: с 5-30 утра! (...).

Зимуют в теплых странах сами и научат других пермские блогеры Андрей и Светлана

В конце поста пара для налаживания диалога с читателями интересуется, сколько стоит одноразовое посещение тренажерного зала в их городе?

Ну, любой россиянин, наверное, может сказать, что с вьетнамскими ценами наши тренажерные залы по стоимости просто не сравнить. У нас все, к сожалению, выше в разы. Если только тренажерка не обустроена прямо у себя дома.

Конечно, блогеры Светлана и Андрей не сидят на одном месте и активно путешествуют по стране пребывания. Например, они посетили деревню длинношеих женщин (или деревню племени каренов (падаунгов)).

Вот любопытная выдержка из поста «Женщины-жирафы. Каково чувствовать себя в роли зверушки» : Эти деревни - чисто туристический объект, где туристы могут познакомиться с бытом племени каренов, известных тем, что женщины здесь с детства носят на шее кольца в виде латунной спирали. Колец (витков) на шее может быть до 30 штук, а вес такой спирали достигает 8 кг.

И на себя подобное украшение Светлана примерила. Но одно дело пять минут посидеть в такой тяжеленной атрибутике, а другое – всю жизнь. В общем, не сильно и позавидуешь приветливым длинношеим дамочкам.

Зимуют в теплых странах сами и научат других пермские блогеры Андрей и Светлана

Еще среди записей семейной пары попались такие заголовки: «Странности вьетнамцев», «Храмы Чиангмая», «Как летать по Азии дешево и даже бесплатно!!!» и т.д.

Что добавить? Фотографии яркие, подача живая – читать интересно. Еще одно знакомство с любопытным блогом состоялось.

Еще об уважаемых блогерах старшего поколения можно прочитать здесь:

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