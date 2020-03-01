Зимуют в теплых странах сами и научат других пермские блогеры Андрей и Светлана

Главные каналы, конкурируя друг с другом, наносят удары по зрителю и самим себе. Причём не какие-то там кабельные, молодёжные, развлекательные, коммерческие каналы, а самые что ни на есть первые, главные, государственные. Включишь и... напарываешься на исключительную мерзость, которая отвратительна и...
Внешний вид звёзд - особая тема для обсуждения в прессе и соцсетях. Одни считают, что весь секрет молодости - в бесчисленных пластических операциях, другие верят, что здоровый и активный образ жизни тоже может сильно изменить...
Перезимовать в странах Юго-Восточной Азии для этих людей не проблема. И они не только сами живут в тепле в то время, как в России холода, но и другим могут много полезного в этом плане посоветовать. Семейную пару из Перми зовут Светлана и Андрей. Ей – 53 года, а ему – 62. Как супруги пишут в представлении своего канала на Яндекс Дзен, самыми пригодными государствами для зимовки российских пенсионеров они считают Таиланд и Вьетнам. Посмотрим, про что же блогеры размещают посты.
Заголовки их записей очень хорошо могут читателей сориентировать. Например: «Давайте познакомимся», «Наше первое самостоятельное путешествие» (в двух частях), «Подготовка к зимовке» (опубликовано также несколько частей на данную тему), «Вьетнам или Таиланд», «Страховка. Нужна или нет», «Что у нас в чемодане», «Можно ли зимовать на российскую пенсию?», «Наш путь из Перми в Муйне», «Дорого ли жить во Вьетнаме. Итоги первого месяца зимовки» и т.д.
В общем, кто заинтересован собрать как можно больше информации про житье-бытье в определенный период в заморских краях, могут заглянуть и в этот блог.
Среди занятий пары, как оказалось, спорт, пешие и велосипедные прогулки, а также покатушки на байке. А еще чтение и интернет. То есть можно сделать вывод, что скучать им совершенно некогда.
Из написанного интересно узнать и про вьетнамские тренажерки. Вот небольшой отрывок поста:
(...)Во Вьетнаме до смешного низкие цены на тренажерки. Так, когда мы жили в Вунгтау, муж ходил в зал по 30 тыс. донгов за посещение (80 руб.). Зал там был большой, очень много разнообразных тренажеров. Причем, зал находился прямо на берегу моря. То есть после тренировки можно сразу было занырнуть в море. Красота! Сейчас, в Муйне, муж тоже ходит в тренажерку, благо она находится недалеко от нашего дома. А цена там вообще смешная - 20 тыс. донгов за посещение (54 руб.). Зал здесь, конечно, поменьше чем в Вунгтау, но все необходимые тренажеры присутствуют. Интересен режим работы: с 5-30 утра! (...).
В конце поста пара для налаживания диалога с читателями интересуется, сколько стоит одноразовое посещение тренажерного зала в их городе?
Ну, любой россиянин, наверное, может сказать, что с вьетнамскими ценами наши тренажерные залы по стоимости просто не сравнить. У нас все, к сожалению, выше в разы. Если только тренажерка не обустроена прямо у себя дома.
Конечно, блогеры Светлана и Андрей не сидят на одном месте и активно путешествуют по стране пребывания. Например, они посетили деревню длинношеих женщин (или деревню племени каренов (падаунгов)).
Вот любопытная выдержка из поста «Женщины-жирафы. Каково чувствовать себя в роли зверушки»: Эти деревни - чисто туристический объект, где туристы могут познакомиться с бытом племени каренов, известных тем, что женщины здесь с детства носят на шее кольца в виде латунной спирали. Колец (витков) на шее может быть до 30 штук, а вес такой спирали достигает 8 кг.
И на себя подобное украшение Светлана примерила. Но одно дело пять минут посидеть в такой тяжеленной атрибутике, а другое – всю жизнь. В общем, не сильно и позавидуешь приветливым длинношеим дамочкам.
Еще среди записей семейной пары попались такие заголовки: «Странности вьетнамцев», «Храмы Чиангмая», «Как летать по Азии дешево и даже бесплатно!!!» и т.д.
Что добавить? Фотографии яркие, подача живая – читать интересно. Еще одно знакомство с любопытным блогом состоялось.
Еще об уважаемых блогерах старшего поколения можно прочитать здесь:
Перезимовать в странах Юго-Восточной Азии для этих людей не проблема. И они не только сами живут в тепле в то время, как в России холода, но и другим могут много полезного в этом плане посоветовать. Семейную пару из Перми зовут Светлана и Андрей. Ей – 53 года, а ему – 62. Как супруги пишут в представлении своего канала на Яндекс Дзен, самыми пригодными государствами для зимовки российских пенсионеров они считают Таиланд и Вьетнам. Посмотрим, про что же блогеры размещают посты.
В Ростове-на-Дону следственным управлением МВД возбуждено уголовное из-за угроз в отношении Александра Исюка, проходящего потерпевшим по делу банды Цапков. Неизвестные злоумышленники также угрожали убийством и физической расправой супруге мужчины.
Работа в престижных советских изданиях, всесоюзная известность в интеллигентской среде, экзотические командировки по стране, квартира в знаменитом «писательском доме» с видом на Кремль. Столь благополучная судьба не должна была, казалось бы, свести с униженными и оскорблёнными Лидию Графову (ныне обладательница премии Союза журналистов России «Золотое перо», главной профессиональной награды). Однако уже 30 лет она тянет правозащитную лямку. Участвует в судьбах мигрантов, переселенцев или репатриантов.
Ученые продолжают искать в животном мире источник, от которого коронавирусная инфекция COVID-19 была передана людям. В качестве претендентов на роль первичного носителя вируса выдвигались летучие мыши, змеи и панголины. Но окончательного ответа на этот вопрос пока не дано.
В России выступили с предложением штрафовать родителей за курящих несовершеннолетних детей. Данная инициатива впервые была озвучена официальными представителями министерства внутренних дел станы, однако, как именно будет работать механизм, пока остается весьма не понятно. Впрочем, данная мера может помочь применять к детям более адекватные меры, так как в настоящее время их права существенно преобладают перед полномочиями сотрудников МВД и прочих служб.
Британская библиотека опубликовала медицинские рецепты из собрания натуралиста, врача и ученого XVIII столетия Ганса Слоана. Член Лондонского королевского общества и Российской академии наук собрал в своей коллекции исторические и гастрономические рецепты с начала 1600-х годов.
Сотрудники отдела по изучению мамонтовой фауны Академии наук Республики Саха (Якутия) совместно с коллегами из Швеции, Великобритании и США обнаружили в вечной мерзлоте исключительно хорошо сохранившееся тело птицы возрастом более сорока тысяч лет и определили ее вид путем реконструкции митохондриального генома. Птица оказалась рогатым жаворонком — видом, который и в наши дни широко распространен в северном полушарии. Название этот вид получил за два характерных пера, торчащих на затылке у самцов.
Глава Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский уверен, что кремлевский конкурс «Лидеры России», направленный на поиски новых депутатов Госдумы, членов Совета Федерации и представителей региональных заксобраний, — «это конкурс для карьеристов».
Новое исследование подтвердило, что серые киты используют магнитное поле Земли для ориентирования в океане. Ученые установили, что геомагнитные бури, вызванные вспышками на Солнце, вносят помехи в систему навигации серых китов.
Не только мировая экономика пострадала из-за эпидемии нового китайского вируса. На днях продюсер Яна Рудковская пожаловалась, что и её семья сейчас терпит финансовые убытки, а также может остаться без долгожданного отпуска.
Сетевое издание «Мои года. Интернет-журнал для уважаемых людей» (moi-goda.ru). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 – 69490 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25 апреля 2017 года.
Учредитель – Общество с ограниченной ответственностью «БайкалТелеИнформ».
Главный редактор - Дронов М.Ю.
Электронный адрес редакции: editorial@moi-goda.ru,
тел.: (3952) 23-04-09.