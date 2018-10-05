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Журналисты посетили Тверской завод вторичной переработки в рамках проекта «Разделяй с нами»
Ксения ДАВЫДОВА   
05 Октября 2018 г.
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Журналисты посетили Тверской завод вторичной переработки в рамках проекта «Разделяй с нами»

В ноябре 2016 года представительство Coca-Cola в РФ запустило в реализацию в нашей стране проект «Разделяй с нами». Он способствует продвижению в обществе понимания важности раздельного сбора отходов (РСО) и реализации инфраструктурной составляющей программы.

Программа предусматривает установку контейнеров и сбор отходов в учреждениях образования и дворах жилых домов. За период реализации программы в ее рамках был произведен сбор и последующая переработка свыше 38 тысяч тонн отходов. К числу ключевых партнеров проекта «Разделяй с нами» (http://www.разделяйснами.рф) относится ГК «ЭкоТехнологии». В нее входит Тверской завод вторичной переработки (ТЗВП), который в рамках экскурсии по теме РСО смогли посетить отечественные журналисты.

По мнению экспертов, РСО — эффективная альтернатива деструктивным мусорным полигонам. Для реализации этой программы требуется налаженный диалог между производителями, властями и предпринимательским сообществом.

Журналисты посетили Тверской завод вторичной переработки в рамках проекта «Разделяй с нами»

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