Жульничество запрещено: за что внуков удаляют с ЕГЭ?

У внуков сейчас начались волнительные времена ЕГЭ, к которым их готовят месяцами, а порой даже годами. Некоторые школьники так и остаются без подготовки, несмотря на все наставления, так что они находят выход в шпаргалках и мобильном интернете. О подобных случаях жульничества недавно отчитался Рособрнадзор.

За первые ЕГЭ был удалён 141 школьник. Самые распространенные нарушения из года в год не меняются: 56 человек поймали за шпаргалками, а 58 – за мобильными телефонами и другими средствами связи.

В одном регионе отметились сами организаторы, которые помогали школьникам написать ЕГЭ. Все нарушители смогут перестать экзамен лишь в следующем году. В этом году экзамены начались 27 мая, а закончатся они только 1 июля. Пока внуки успели сдать литературу, географию, базовую и профильную математику, а также химию и историю.

По словам руководителя Рособрнадзора Сергея Кравцова, система контроля за ЕГЭ «отработана и надёжна». Он также призвал учеников не рисковать лишний раз, ведь их всё равно вычислят наблюдатели.

Сама система видеонаблюдения действительно удивляет. На каждом пункте проведения экзаменов установлены камеры, с помощью которых за учениками следят более 2,5 тысячи наблюдателей в режиме реального времени. Если они подозревают какого-то школьника, то на видео сначала ставится метка, потом её проверяет модератор, после чего – сами сотрудники пункта экзаменов. Анализируются даже архивные записи, так что избежать наказания очень и очень непросто.

Стоит отметить, ответственные за ЕГЭ следят не только за учениками. Сергей Кравцов заявил, что утечек экзаменационных материалов в сети удалось избежать. Сайты, которые предлагают якобы задания по подготовке к ЕГЭ, постоянно проверяются и проблем с ними нет.

Были предприняты даже кое-какие хакерские атаки 31 мая и 1 июня, но интернет-ресурсы Рособрнадзора удалось вовремя защитить от атаки ботов. Конечно, о любых подобных инцидентах сразу же докладывали в правоохранительные органы.

Но у всей этой безопасности есть и обратная сторона. 28 мая в закрытом городе Заречный в Пензенской видимо области для обеспечения максимальной «прозрачности» экзамена во время ЕГЭ сняли двери с туалетных кабинок.

В результате детям пришлось «делать свои дела» на глазах у наблюдателей. Этот случай вызвал бурю негодования в сети, а в министерстве образования Пензенской области даже начали расследование по этому поводу.

Само по себе ЕГЭ, если верить экспертам, серьёзно «демонизируют», в том числе чересчур жёсткими мерами безопасности. Сама по себе концепция «единственного шанса» приносит детям немало очень болезненного стресса, хотя сам экзамен нельзя назвать столь важным с точки зрения проверки знаний.

К сожалению, у этого «демона-экзамена» уже есть жертвы. В столице Чувашии прямо во время проведения Единого госэкзамена по математике скончалась выпускница, страдавшая врожденным пороком сердца. Не стоит лишний раз превращать самый обычный экзамен в «обязательный и единственный шанс», который будет вызывать у ребёнка только страх и волнение. Всё-таки экзамен можно всегда пересдать, а с психологическим и физическим здоровьем ребёнка лучше быть как можно аккуратнее.

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