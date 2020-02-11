Жизненные и спортивные достижения Ларисы Латыниной

Жизнь девятикратной олимпийской чемпионки Ларисы Латыниной была наполнена не только спортивными победами. Параллельно с покорением мира она успела выйти замуж, стать матерью, а потом и развестись. Настоящую любовь гимнастка нашла лишь на 51 году жизни, и до сих пор хранит верность своему супругу.

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Лариса Дирий появилась на свет в Херсоне. Довольно скоро её родители развелись, а отец отправился на фронт, с которого так и не вернулся. Тяжёлое бремя заботы о семье пало на плечи матери – женщина работала почти без отдыха, чтобы купить своей дочери красивые платья. В то же время мать старалась воспитывать Ларису в строгости, ругая девочку за провинности.

У будущей чемпионки с самого детства проявился характер победительницы. Она не любила проигрывать, даже когда бегала наперегонки со старшими ребятами. В школе девочка получала лишь высшие оценки, а после уроков ещё и балетную секцию посещала. Мать Ларисы тратила немало денег на уроки, но это позволило девочке получить отличную базу для будущих свершений.

Однако через год балетная школа закрылась что было очень непросто пережить ранимой Ларисе. Но однажды она увидела, как девушки из старших классов занимаются гимнастикой – так девочка нашла увлечение всей своей жизни.

Лариса часто приходила к спортивному залу и подглядывала за элегантными движениями девушек-гимнасток. Тренер заметил любопытство юной особы, так что предложил ей самой по утрам ходить в спортивную школу. Конечно, Лариса не отказалась.

Правда её мама забеспокоилась – вдруг дочка забудет об учёбе из-за нового увлечения? Тогда никакой гимнастики! Лариса поняла наставление мамы и стала учиться ещё прилежнее.

Спортивными успехами Лариса Латынина могла похвастаться не всегда. В возрасте 15 лет она попала на всесоюзное первенство в Казань, где не смогла добиться хороших результатов. Девочка несколько часов рыдала в одиночестве, но это поражение её не сломило, даже наоборот, дало сил и желания преодолеть все последующие препятствия. Уже позже, после сотен напряжённых тренировок, Латынина завоевала титул мастера спорта и четвёртое место на первенстве в Харькове.

В середине 20 века девушка переехала с матерью в Киев, и начала учиться в Политехническом университете, где стала тренироваться у Александра Мишакова.

С учёбой в «политехе» девушка рассталась из-за неприятного инцидента с преподавательницей французского. Только гимнастка вернулась из Парижа с очередных соревнований, как ей пришлось бежать на сдачу экзамена по французскому языку – основной день сдачи девушка уже пропустила.

Преподавательница, конечно, поинтересовалась у Ларисы, как же та умудрилась пропустить экзамен? Девушка честно ответила: «Была в Париже», – надеясь заинтересовать своего учителя. Но разговор пошёл не по плану, и преподавательница лишь попросила свою ученицу не заниматься ерундой, а усерднее грызть гранит науки.

Гимнастка обиделась так сильно, что решила перейти в институт физкультуры. Свою судьбу она могла связать лишь со спортом, в чём Лариса точно не прогадала.

Во время подготовки к новой Олимпиаде гимнастка уже была замужем за Иваном Латыниным, за которого она вышла ещё на первом курсе университета. Любопытно, но даже сама спортсменка признаёт, что большой любви у них не было. Но на основе сильной дружбы и взаимоуважения удалось построить отношения.

Всего пару месяцев оставалось до Чемпионата мира в 1958 году, как вдруг Лариса оказывается на приёме у гинеколога. Врачи провели обследование и сразу же обрадовали гимнастку – она беременна! Только вот Латынина особой радости не испытала, а с её лица медленно стекали слёзы – так она испугалась за своё ближайшее выступление. Но доктор успокоил, заверив спортсменку, что с ребёнком ничего не будет, так что она может спокойно завоёвывать очередную медаль для своей коллекции.

Врач был совершенно прав. Латыниной удалось получить целых пять золотых медалей, а спустя всего полгода после Олимпиады она родила девочку Таню.

Но были в жизни спортсменки трагедии, о которых она почти не распространялась. Так, гимнастка ничего не рассказывает о погибшем сыне Андрее.

Отношения с мужем-моряком у Ларисы продержались не очень долго, в конце концов они расстались. После этого Латынина всё никак не могла найти своё личное счастье. Врать не будем, вниманием со стороны сильного пола красивая и стройная гимнастка обделена не была, но количество поклонников вовсе не означает, что каждый из них – достойный и любящий мужчина.

Влюблённость настигла Латынину, когда той уже исполнилось 50 лет. Однажды женщину привезли в санаторий и вдруг уехали, забыв об олимпийской чемпионке. Тогда Лариса решила прогуляться по здешним аллеям, где и встретила Юрия Фельдмана – представительного мужчину, который пригласил новую знакомую поиграть в теннис.

Лариса не отказала, и именно этот момент можно считать началом новой вехи в жизни спортсменки. К слову, на тот момент Фельдман был президентом Электротехнической компании «Динамо»… который по уши влюбился в красавицу-гимнастку.

Сейчас у Ларисы Семёновны уже четыре внука, да ещё и правнуки появились. Свои выступления гимнастка оставила в 32 года, но уже тогда она стала девятикратной чемпионкой Олимпийских игр. После своей, без преувеличения, легендарной карьеры Латынина стала тренировать сборную.

Кинематограф не смог пропустить мимо себя живую легенду, благодаря чему на свет появилось несколько документальных фильмов о гимнастке. Но спорт для Ларисы в прошлом – сейчас она больше заботится о своей семье и занимается любимым садоводством в небольшом подмосковском домике.

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