Жизнь замечательных животных: самые любопытные новости из мира зверей

Животная жизнь от нашей особо не отличается. У зверья есть свои радости и печали, которые, так уж сложилось, практически всегда связаны с окружающими людьми. В нынешнем сборнике «животных» новостей есть практически всё: начиная от ветеринаров, которым удалось спасти бедного кота от жизни без лапок, заканчивая назойливыми туристами, которые напали со своим желанием заснять всё и вся на бедного слоненка.

Сегодняшние новости начнутся с радостного достижения новосибирских докторов. Впервые за всю историю нашей страны медикам удалось поставить на лапы кота, который лишился сразу четырех конечностей!

Ещё в январе бедный Рыжик получил серьёзное обморожение. Все лапы пострадали от гангрены, так что ветеринарам пришлось их ампутировать. Но кота нельзя было оставлять совсем без конечностей, ведь животное всё равно будет пытаться «опираться» даже на культю и в итоге разобьёт её, поведал хирург Сергей Горшков.

Ветеринары решили проблемы с помощью специальных протезов, которые идеально подошли Рыжику благодаря проведённой заранее компьютерной томографии. Теперь кот снова может ходить, а новые импланты даже не вызывают у него дискомфорта.

Новости из далёкой Австралии тоже рассказывают о домашнем питомце, пусть даже не самом привычном. Мэттью Эвансу из города Вангаратта власти запретили выгуливать свинью на улице. Придётся ему искать подходящее место для выгула упитанного Гранта, ведь за прогулку по городу хозяина ждёт штраф в 806 австралийских долларов – около 36 тысяч рублей!

По словам представителя городского совета, в таком ограничении виновата сама свинья и её хозяин. Жители города жаловались, что Грант крадёт еду у их детей, а полиции слишком сложно поймать такое животное без лишних проблем.

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Впрочем, сам Мэттью в защиту питомца заявил, что целых два года выгуливал Гранта без каких-либо проблем и даже в шоу участвовал, куда его позвал тот же городской совет. На странице своего питомца в Facebook Мэттью оставил снимок предупредительного письма, а многие комментаторы поделились словами поддержки с австралийцем.

Известия из Румынии пришли полезные и немного пугающие. Запомните: отбиться от медведя можно, если ударить опасного хищника в глаз. А теперь лучше понадеяться, что это умение нам в жизни не пригодится!

К сожалению для 26-летнего Энди Бауэра, ему пришлось воспользоваться схожим советом своей 23-летней подружки Лары Бут. Молодые собирались поехать в поход, так что девушка предусмотрительно решила взять спрей для отпугивания медведей. Впрочем, уверенный Бауэр отговорил свою даму сердца от «лишней» ноши.

А потом прямо во время путешествия начались неожиданные встречи: змея, ящерица, шесть кабанов! Только Бут пошутила про то, что сейчас они встретят медведя, как зверь оказался буквально в нескольких метрах от пары.

Медведица, которая вполне могла защищать своих медвежат, накинулась на Бауэра и вцепилась в его ногу. Бут не стала убегать и крикнула своему парню, чтобы тот ударил хищника в глаз. Совет оказался действенным, ведь сразу после меткого удара парня медведица ретировалась в лес.

Бут перевязала любимому рану и в одиночку пошла в город за помощью. В общей сложности она преодолела 32 километра, пользуясь также услугами нескольких автобусов. В итоге за Бауэром прилетел спасательный вертолет. После всего этого парень ещё умудрился пошутить: «Мне повезло, что я выжил. Но если бы медведь не напал на меня, мне повезло бы больше».

К сожалению, в подборке «животных» новостей редко удаётся избежать сообщений об очередном жестоком отношении к братьям нашим меньшим. На этот раз маленький слоненок стал жертвой чересчур назойливых туристов с острова Пхукет, Таиланд.

Животное завели в море, чтобы сделать с ним побольше фотографий. Надсмотрщик просто держал слонёнка, чтобы того могла без проблем заснять женщина в белом купальнике. Судя по всему, маленькому слону было очень неуютно в соленой воде.

Этот случай вызвал бурю негодования у зоозащитников. Кто-то говорил о жестокости самого надсмотрщика, а эко-активисты даже заявили, что хозяева слонов уничтожили старый коралловый риф только ради туристов, которым понравилось фотографировать слонов в море.

О слонах мы писали совсем недавно, приоткрывая вам забавные, познавательные и печальные стороны жизни этих животных. Известия о людской жестокости также порой встают на повестку дня. Так, в парке 300-летия Петербурга задержали мужчину, который фотографировал гуляющих с совой — уральской неясытью. При этом птица была истощена, у нее сломано крыло, не хватало оперения, практически полностью отсутствовал хвост.

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