Жизнь в долг и по скидке: как сегодня выживают россияне

Непростые времена настали для граждан России. Из-за постоянной экономии нашим соотечественникам слишком часто приходится покупать товары по скидкам, из-за низких доходов даже в долг взять деньги не всегда удаётся – отдавать потом будет нечем! Впрочем, уже сейчас четверть россиян ходит в должниках, так что ещё больше наращивать свои займы точно не стоит.

В наши дни многие россияне экономят даже на еде, так что «скидочная мания» никого уже не удивит. Если верить исследованию компании Ipsos Comcon, 50,6% наших соотечественников берут товары лишь по скидкам. В 2017 году таких было 45%, а в 2016 и того меньше – 41%.

Тенденция получается очень даже очевидная, но безрадостная. Скидочные товары берут не столько из желания, сколько из необходимости. Та же необходимость вынуждает россиян сократить свои стремления к микрозаймам. За первые пять месяцев 2019 года средний размер займов стал меньше на 3,9%, если сравнивать с аналогичным периодом минувшего года. Теперь россияне в среднем берут 12 тысяч рублей в долг, а объясняется это просто: возросла финансовая грамотность населения, да и доходов на новые долги просто-напросто нет. Ещё бы со старыми распрощаться…

А этого не может сделать четверть россиян. У кого-то алименты, у кого-то долги по налогам и жилищно-коммунальным платежам, у других – кредиты и займы. На всех этих россиян ещё и открыто исполнительное производство у судебного пристава, так что за огромной частью населения нашей страны объявлена «долговая охота».

Эффективнее всего приставам удаётся бороться с «алиментщиками», ведь против них можно применять различные меры вроде ограничения на выезд из страны, лишения права управления автомобилем. Эти меры позволяют взыскивать миллиарды рублей, так что разбираются с этой «больной темой» для государства довольно активно.

Эксперт отмечает, что приставы (в теории) должны также хорошо работать и с другими долгами, но как-то не выходит. Конечно, бывают случаи, когда даже из-за долга в 1,5 тысячи рублей управляющие компании судились с людьми и вполне успешно выигрывали эти дела.

При этом списать задолженность приставы могут буквально в пару кликов мышкой. Делается это в режиме онлайн, если у должника есть счёт в одном из 20 крупнейших банков России.

Однако в случаях с маленькими банками приставам действовать сложнее, ведь у них нет прямого обмена информацией с этими организациями.

Россияне вполне успешно уклоняются от уплаты долгов, переписывая имущество на родственников. Да и запретить выезд за границу удаётся только в случае, если долг гражданина выше 10 тысяч рублей. Нередко из-за этого у приставов руки остаются связанными, а спустя три года после первой просрочки уже истекает срок давности долга. Впрочем, банки всё равно стараются как можно быстрее решить проблему с должниками, нередко пользуясь услугами коллекторов.

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Сами же граждане успели набрать долгов на 15,092 трлн рублей! Это число само по себе огромное, да и отдавать его придётся чуть ли не кризисных условиях. Доходы граждан и не думают расти в ближайшее время, а в попытках властей по борьбе с бедностью сомневаются даже в Счётной палате. Логично, что при этом у россиян наблюдаются проблемы с погашением самих кредитов. Многое в этой ситуации зависит от властей, но в наших руках всё ещё остаётся банальное здравомыслие: сейчас с новыми кредитами уж точно лучше повременить.

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