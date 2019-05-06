Живой эфир: как началась история прямых телетрансляций

Прямые телетрансляции, которые уже давно стали привычной обыденностью, когда-то казались практически невозможным чудом. Но наука умеет делать из чудес реальные вещи, что и произошло весной 1949 года. Сначала в США в режиме реального времени показали репортаж о спасении девочки, а совсем скоро Советский Союз начал свою первую футбольную трансляцию в прямом эфире.

Первый внестудийный прямой эфир в СССР состоялся 1 мая 1949 года. Тогда наши телевизионщики использовали оборудование своих американских коллег, чтобы показать трудящихся на Дворцовой площади в Ленинграде.

Технологический прорыв продолжился и на следующий день, когда на экранах «народного телевизора» КВН десятки тысяч зрителей по всей стране смогли «вживую» увидеть и услышать футбольную схватку между «Динамо» и ЦДКА.

На трибунах московского стадиона в Петровском парке собрались 70 тысяч зрителей, и почти столько же человек на матч не попали. Первая в истории прямая трансляция спортивного матча вызвала небывалый ажиотаж, так что билетов на всех желающих побывать на месте технологического чуда не хватило.

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Комментатором матча стал Вадим Синявский – журналист, известный своими репортажами с фронтов Великой Отечественной войны. К слову, он также стал первым в СССР, кто комментировал матч из специальной кабины, которую поставили на верхнем ярусе стадиона.

Телевизионщики на удачу рассчитывать не стали, так что честно признались руководству о том, что пробная трансляция может пройти с проблемами. Впрочем, определённый опыт, по крайней мере в плане экспериментов, в нашей стране уже был.

Ещё в 1933 году режиссер Александр Разумный решил снять «немую» игру на плёнку, а потом её прямо в эфире прокомментировал футболист Валентин Гранаткин. Конечно, это лишь создавало иллюзию прямого эфира, но всё равно такое событие порадовало редких владельцев личного телевизора.

В 1936 году наши специалисты попробовали позаимствовать опыт телевизионщиков нацистской Германии, которые уже тогда смогли настроить прямую трансляцию берлинской Олимпиады. Но потом, как всем известно, началась война, так что идею «живой» картинки забросили на несколько лет.

Впрочем, с приходом мира такая технология уже не могла таиться в тёмном углу. Американское оборудование наши инженеры поставили в самый обычный автобус «Шкода», чтобы было удобнее перевозить всё это дело.

Передатчик установили под трибунами, а вот приёмная антенна расположилась на Шуховской башне на отметке в 150 метров. Настраивать оборудование приходилось с помощью бинокля, ведь антенны должны были «видеть» друг друга. Потом уже эту проблему стали решать дополнительными передающими устройствами. Звук поначалу передавали с помощью временного кабеля.

Сейчас мы часто говорим о небывалом скачке технологий, но даже в прошлом веке развитие способов передачи информации шло достаточно быстро. Отечественная чёрно-белая «передвижная телевизионная станция» появилась уже в 1954 году, а 14 лет спустя трансляции велись уже в цвете.

Первый матч, который удостоился чести появиться в прямом эфире советского телевидения, окончился со счётом 3:1 в пользу хозяев поля – команды ЦДКА.

В США прямую трансляцию провели раньше, 8 апреля 1949 года. Тогда людей за экранами телевизоров объединил не спортивный азарт, а настоящая тревога за судьбу трехлетней девочки Кэти Фискус из калифорнийского Сан-Марино. В тот злополучный день девочка гуляла по полю, но по пути домой провалилась в глубокую скважину.

Спасать девочку прибыли специалисты с тяжёлой техникой – бульдозерами, буровыми установками и эскалаторами. Кэти застряла на глубине 30 метров в очень узкой скважине, так что достать её без помощи такого оборудования было невозможно.

Тысячи американцев, которые отдыхали в барах для спортивных трансляций, прильнули к экранам телевизоров. У них на глазах развернулась длительная спасательная операция: из 50 часов спасения целых 27,5 часа транслировалось в «живом» режиме.

К сожалению, спасти девочку не удалось. Добрались до неё только к 10 апреля, но к тому моменту Кэти уже была мертва.

Однако этот случай полностью изменил американское телевидение и повлиял на телевизионную журналистику всего мира. Со временем технологии развивались всё быстрее, а прямые трансляции совсем перестали сходить с наших экранов.

Под руку с технологическим развитием телевидения шли его моральные и тематические изменения. Одни программы уходили, на их месте появлялись другие, которыми ещё не успели насытиться зрители. И если о технологиях в основном можно сказать только хорошее (всем приятно смотреть любимые передачи в отличном качестве на огромном экране, да ещё и вживую!), то о моральных и тематических поворотах говорить порой и вовсе не хочется.

Сегодня телевидение заполонили чересчур личные «скандалы и сенсации», которые стали общественным достоянием. То «доктор Малышева» привнесёт в нашу размеренную жизнь чуточку медицинского абсурда со своей головой в руках, пусть даже искусственной. То звёзды вроде певицы Натальи Гулькиной и футболиста Владислава Радимова спокойно рассказывают о своих отношениях, супругах, алиментах и других «личных» вещах.

Спорить не буду: каждый найдёт свою «границу личного пространства», которую можно приоткрыть для населения целой страны. Только вот нередко это самое «личное» забирают у других людей, которые такой славы не хотят. Вспомнить только случай с актрисой Марией Шукшиной, которая уже многие месяцы ведёт борьбу со скандальным шоу «Пусть говорят».

Правда, за годы развития технологий телевизор потерял своё влияние в обществе. Интернету удалось завоевать небывалую популярность из-за его широченных возможностей, включая те же репортажи в прямом эфире. Сейчас все могут посмотреть интересные онлайн-передачи в любое время и в любом месте хоть с какого-нибудь телефона!

Доступ в мир сетевых развлечений есть и для пожилых людей, хотя, даже это ещё цветочки. Пожилые могут сами создавать контент для десятков тысяч людей, чем бабушки и дедушки с радостью занимаются. Блогер-путешественник Михаил показывает своим подписчикам красивейшие места мира, а пожилая преподавательница йоги Тао Поршон-Линч раскрывает секреты долголетия на своём инстаграм-аккаунте. Подобных примеров даже на нашем сайте «Мои года» можно найти огромное множество, так что не стесняйтесь исследовать современный мир технологий, открытых для всех и каждого.

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