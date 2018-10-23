Житель Омска обвинил Газманова в плагиате «Бессмертного полка»

Омский автор песен Александр Шаханин считает, что заслуженный артист России Олег Газманов украл идею одного из его произведений, передают СМИ.

По словам Шаханина, эксперты уже обнаружили в песне Газманова «Бессмертный полк» заимствования из одноимённой композиции омича.

Прибегать к помощи суда Шаханин не хочет, но всё-таки может заняться иском по совету юристов. Ещё в 2017 году, основываясь на стихотворении своего отца, он написал песню «Бессмертный полк, а Газманов исполнил свою композицию только в апреле 2018 года. Известный российский певец говорил, что он сам придумал слова и музыку в своём новом произведении.

Шаханин отметил, что Газманову «было бы справедливо» рассказать о том, что у его песни есть соавтор, если он на самом деле позаимствовал идею для этого произведения.

Также он пояснил, что уже говорил по поводу этой проблемы с сыном Газманова, но тот не увидел в песнях сходства.

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