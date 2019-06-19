Жириновский устроил разнос коллегам-депутатам по поводу "паспортов для зарубежных русских"

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что покидает зал заседания Госдумы в знак протеста против отказа парламентского большинства поддержать законопроект об упрощенном предоставлении российского гражданства этническим русским за рубежом.

«Я в качестве протеста покидаю зал, мне противно с вами находиться, когда вы не голосуете за закон в пользу большинства наших граждан. Только от русских поступают жалобы на сложности в получении российского гражданства. Русские стоят в очереди за паспортами, над ними издеваются, начиная с Первой Мировой войны. Позор парламенту, который отказывает в праве стать русскими миллионам наших граждан, проживающих за рубежом. Я покидаю зал, мне с вами не по пути!», — заявил лидер ЛДПР.

Уже сойдя с думской трибуны, он добавил: «Скажите вашим детям, что вы не русские здесь сидите и предатели русского народа». Жириновский напомнил, что многие государства мира раздают свои паспорта своим соотечественникам за рубежом без бюрократических ограничений. «Все государства дают — немцы, Израиль, венгры, поляки моментально без всяких ограничений, без экзаменов…», — возмутился лидер ЛДПР.

Госдума отклонила законопроект об упрощенном предоставлении российского гражданства претендентам, подтвердившим принадлежность к русской национальности, без соблюдения условий о непрерывном проживании на территории РФ в течение 5 лет на основании вида на жительство, подтверждении законного источника средств к существованию, а также владении русским языком на определенном необходимом уровне.

В Госдуме заявили, что установление каких-либо преференций по национальному признаку не согласуется с Конституцией РФ, согласно которой государство гарантирует равенство прав и свобод человека независимо от его национальной принадлежности.

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На первый взгляд, позиция Владимира Вольфовича выглядит красиво и "патриотично" (это как раз и называется "популизмом"). Только его коллеги по Госдуме действительно правы: Россия - страна была и есть многонациональная, а преференции в гражданстве по этническим признакам дают государства преимущественно мононациональные (он их, собственно, и перечислил как пример). Дать льготы одним - значит, ущемить в правах других потомков выходцев из РСФСР и Российской Империи. Но дело не только в этом. Ведь основная цель привлечения в Россию мигрантов - это восполнение трудовых ресурсов: чтобы люди работали, платили налоги и тратили деньги здесь, на новой (а для кого-то и "старой") Родине. А не стояли в очереди за паспортами в расчете на российские пенсии... И вот этого-то — сделать переезд в РФ привлекательной идеей — у властей страны пока никак не получается. Потоку мигрантов не удается заместить естественную убыль населения ... Как говорится, "будьте симпатичней — и люди к вам потянутся". Русские и не-русские люди захотят переезжать в Россию тогда, когда здесь будет безопасно жить и интересно заниматься бизнесом, будет живая экономика! А уж будет ли это "упрощенный" или "обычный" порядок - жизнь покажет.