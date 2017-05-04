Жильё для ветеранов боевых действий. 37 лет ожидания

26 тысяч ветеранов боевых действий стоят в очереди на получение жилья уже 12 лет, нужно подождать ещё 25 лет, чтобы всё-таки получить квартиру – подсчитали в Госдуме.

Комитет Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов направил открытое письмо председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву. Депутаты обратились за разъяснениями к премьер-министру в связи с безвыходной ситуацией по обеспечению жильём инвалидов боевых действий, ветеранов боевых действий, членов семей погибших (умерших) инвалидов и ветеранов боевых действий, вставших на учёт нуждающихся в жилых помещениях до 1 января 2005 года.

Жильё для ветеранов боевых действий

Очередь на получение жилья растянулась для ветеранов боевых действий на десятилетия

По данным на 1 января 2017 года в очереди на получение жилья состоят 26 тысяч ветеранов боевых действий (речь идёт лишь о тех, кто встал на учёт до 2005 года, фактически нуждающихся гораздо больше). Какие у них перспективы?

В 2016 году государство обеспечило жильём 1,3 тысячи ветеранов, выделив на эти цели 2,3 млрд рублей. На ближайшие три года финансирование распределено следующим образом:

2017 год – 2,4 млрд рублей (при потребности в 51 млрд);

2018 год – 4 млрд рублей (при потребности в 48,7 млрд);

2019 год – 4 млрд рублей (при потребности в 44,7 млрд).

Депутаты Госдумы подсчитали, что такими темпами очередь нуждающихся в жилье, образовавшаяся до 2005 года, будет тянуться ещё 25 лет и попросили правительство в лице Дмитрия Медведева прекратить это безобразие. Сайт «Мои года», moi-goda.ru, публикует письмо комитета.

Открытое письмо Комитета Председателю Правительства Российской Федерации Д.А.Медведеву по вопросам обеспечения жильем инвалидов и ветеранов боевых действий, членов семей погибших (умерших) инвалидов и ветеранов боевых действий

Уважаемый Дмитрий Анатольевич!

В Государственную думу поступаю многочисленные обращения от ветеранских организаций, инвалидов боевых действий, ветеранов боевых действий, а также членов семей погибших (умерших) инвалидов и ветеранов боевых действий по вопросам обеспечения жильём, вставших на учёт нуждающихся в жилых помещениях до 1 января 2005 года и после указанной даты, увеличения размера общей площади предоставляемого жилья, а также по обеспечению жильём независимо от их имущественного положения.

На заседании Комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов 6 апреля 2017 года в результате обсуждения законопроектов по обеспечению жильём указанных категорий граждан (№№ 340732-6, 583476-6, 612106-6, 794488-6), принято решение обратиться к Вам в рамках «открытого письма» с социально значимыми вопросами, которые, по мнению депутатов комитета, требуют урегулирования.

1. Увеличение средств федерального бюджета на исполнение федеральных полномочий по обеспечению жильём инвалидов боевых действий, ветеранов боевых действий, членов семей погибших (умерших) инвалидов и ветеранов боевых действий, вставших на учёт нуждающихся в жилых помещениях до 1 января 2005 года.

Необходимо отметить, что в результате разграничения полномочий между Российской Федерацией и субъектами Российской Федерации Российская Федерация взяла на себя обязательства по обеспечению жильём инвалидов и ветеранов боевых действий, членов семей погибших (умерших) инвалидов и ветеранов боевых действий, вставших на учёт нуждающихся в жилых помещениях до 1 января 2005 года.

Инвалиды и ветераны боевых действий, члены семей погибших (умерших) инвалидов и ветеранов боевых действий, вставшие на учёт после 1 января 2005 года, жильём обеспечиваются в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации (согласно статье 49 которого, жилое помещение государственного или муниципального жилищного фонда по договору социального найма предоставляется малоимущим гражданам по общим основаниям, установленным статьёй 51 кодекса).

Средства на реализацию переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации федеральных полномочий по обеспечению жильём инвалидов и ветеранов боевых действий, вставших на учёт нуждающихся в жилых помещениях до 1 января 2005 года, предусматриваются в составе Федерального фонда компенсаций, образованного в федеральном бюджете, в виде субвенций.

Объём указанных субвенций определяется исходя из числа лиц, имеющих право на указанные меры социальной поддержки; общей площади жилья 18 квадратных метров и средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по субъекту Российской Федерации, устанавливаемой федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации (Минстроем России).

Бюджетам субъектов Российской Федерации субвенции предоставляются на осуществление полномочий по обеспечению жильём вставших на учёт до 1 января 2005 года отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года №5-ФЗ «О ветеранах» и Федеральным законом от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (инвалидов боевых действий, ветеранов боевых действий, членов семей погибших (умерших) инвалидов и ветеранов боевых действий, а также инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов).

Однако обращаем Ваше внимание, что по состоянию на 1 января 2017 года численность не обеспеченных жильём ветеранов и инвалидов боевых действий, членов семей погибших (умерших) инвалидов и ветеранов боевых действий, вставших на учёт до 1 января 2005 года, составляет более 26 тысяч человек.

Ежегодно в среднем только около 1,3 тысячи ветеранов и инвалидов боевых действий, членов семей погибших (умерших) инвалидов и ветеранов боевых действий обеспечивается жильём. Объём средств федерального бюджета на 2016 год на обеспечение жильём указанных категорий граждан, а также инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, составлял 2 342,1 млрд рублей.

На 2017 год объём субвенций запланирован в размере 2,4 млрд рублей (общая потребность составляет более 51 млрд рублей). То есть, в текущем году будет обеспечено жильём ориентировочно такое же количество нуждающихся в нём ветеранов и инвалидов боевых действий, членов семей погибших (умерших) инвалидов и ветеранов боевых действий.

На 2018 и 2019 год запланировано по 4,0 млрд рублей (общая потребность составляет 48,7 млрд рублей и 44,7 млрд рублей соответственно).

При обеспечении жильём в среднем по 1,3 тысяч человек в год, даже при запланированном увеличении объёма субвенций, можно предположить, что количество обеспеченных жильём граждан увеличится незначительно, поскольку средняя рыночная стоимость 1 квадратного метра общей площади жилья по субъекту Российской Федерации ежеквартально увеличивается.

Таким образом, инвалиды и ветераны боевых действий, члены семей погибших (умерших) инвалидов и ветеранов боевых действий, вставшие на учёт в декабре 2004 года, ждут улучшения своих жилищных условий уже более 12 лет, и при запланированном объёме финансирования ждать решения жилищного вопроса они будут ещё более 25 лет. Соответственно, период ожидания данной категории ветеранов реализации предоставленного им права на обеспечение жильём за счёт средств федерального бюджета в целом составит около 37 лет.

В связи с чем, просим Вас поручить проинформировать комитет, какие меры планирует предпринять Правительство Российской Федерации для выполнения взятых Российской Федерацией обязательств по обеспечению жильём инвалидов боевых действий, ветеранов боевых действий, членов семей погибших (умерших) инвалидов и ветеранов боевых действий, вставших на учёт до 1 января 2005 года.

2. Увеличение с 18 квадратных метров до 36 квадратных метров размера общей площади жилья на одного человека, исходя из которого определяется объём субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию полномочий по обеспечению жильём инвалидов боевых действий, ветеранов боевых действий, а также членов семей погибших (умерших) инвалидов и ветеранов боевых действий.

3. Обеспечение жильём за счёт федерального бюджета инвалидов боевых действий, ветеранов боевых действий, членов семей погибших (умерших) инвалидов и ветеранов боевых действий, вставших на учёт нуждающихся в жилых помещениях после 2005 года.

4. Обеспечение нуждающихся в жилых помещениях инвалидов боевых действий, ветеранов боевых действий, членов семей погибших (умерших) инвалидов и ветеранов боевых действий жильём независимо от имущественного положения.

Просим Вас дать поручение рассмотреть и высказать позицию Правительства Российской Федерации по обозначенным вопросам, которая будет опубликована на официальном сайте Комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов.

С уважением,

Председатель комитета Я.Е. Нилов

24.04.2017

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