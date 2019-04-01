Женатый Дунаевский вышел в свет с новой пассией

На днях в столице состоялась церемония вручения кинонаград “Ника”, где побывали многие российские знаменитости. На мероприятии присутствовал и 74-летний композитор Максим Дунаевский, который на этот раз вышел в свет в компании новой пассии.

Для церемонии Дунаевский надел строгий костюм, модную бабочку и выглядел более чем счастливым. Его спутница, которую зовут Алла, также облачилась в чёрное платье, дополнив образ необычным кулоном и серёжками. Журналисты выяснили, что Алла - музыковед, и скорее всего, работает вместе с Максимом Исааковичем. Несмотря на то, что пара держалась в стороне, стараясь не привлекать внимание, присутствующие заметили, что композитор всё время держал свою спутницу за руку.





Появление их вместе стало полной неожиданностью, так как Дунаевский уже много лет женат на Марине Рождественской и у них есть совместная дочь. Несколько лет назад композитор в своём интервью сказал, что "супруга - сильная женщина, обуздавшая его нрав". Несмотря на венчание, мужчина позволяет себе мимолётные интрижки на стороне, а Марина старается не обращать на это внимание и научилась быть мудрее.



Ранее Максим Исаакович заявлял, что на его счету огромное количество кратковременных романов. Официально же он был женат семь раз. Разводы всегда были непростыми, но Дунаевский старался доверять интуиции и всегда чувствовал, что пора расходиться и начинать новую жизнь.

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Многие с удивлением относятся к подобной любвеобильности. Друзья же предпочитают просто шутить о характере композитора, говоря, что можно построить целый микрорайон из недвижимости, оставленной им бывшим женщинам.

Что связывает Дунаевского с Аллой, пока никто не знает. До этого он всегда посещал подобные мероприятия с женой. Возможно это очередной краткосрочный роман композитора, а может у них с супругой произошёл серьезный разлад. А вы как думаете?

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