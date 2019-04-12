Жена требует развода: донор спермы стал биологическим отцом 47 детей

Недавно одна из пользовательниц популярного форума Reddit рассказала жителям Сети о том, что её муж неожиданно для неё самой оказался отцом 47 детей от других женщин. Но в этой истории нет никаких супружеских измен, ведь мужчина долгое время занимался донорством спермы.

Женщина призналась, что её брак длится уже восемь лет. Для своего мужа она родила всего одного ребёнка. Пользовательница заявила, что ещё во время знакомства узнала о том, что её возлюбленный был донором спермы. Однако она никогда не спрашивала, сколько именно родилось детей благодаря его генетическому материалу. Женщина думала, что таких наберётся не больше двух.

Недавно она всё-таки решила поинтересоваться этой любопытной деталью у мужа, о чём наверняка пожалела. Тот заявил, что он успел стать отцом для 47 детей.

Женщина признала, что не стоило ей молчать о такой важной составляющей их отношений. Винить мужа она не может, ведь сама когда-то сказала ему «мне плевать», но такое число отпрысков шокировало её.

Теперь пользовательница беспокоится, что со временем дети могут попросить помощи у своего биологического отца. К совершеннолетию они получат возможность узнать о своём настоящем родителе, так что теперь женщина не может избавиться от плохих мыслей и желает развестись со своим «плодовитым» мужем.

А вот среди комментаторов мнения разошлись. Кто-то обвинял женщину в том, что она слишком поздно решилась узнать правду, а её муж лишь «помогал другим людям создать семью». Но нашлись и сочувствующие люди. Они тонко заметили, что мужчина когда-нибудь может почувствовать ответственность по отношению к своим биологическим детям, из-за чего у его семьи могут появиться проблемы.

Неожиданности в семьях бывают также приятными, хотя от шока даже в таких случаях спастись непросто. Тельме Чиаке из США роды вручили самый неожиданный подарок, которому даже медики изрядно удивились. Женщина родила три пары близнецов всего за девять минут! Счастливая мама чувствует себя хорошо, да и с её детьми всё в порядке. Стоит заметить, что вероятность рождения шестерняшек составляет всего один к 4,7 миллиарда.

А в Великобритании для пожилого Колина Джонса неожиданностью стало то, что его возлюбленная Полина Янг приняла предложение руки и сердца. Казалось бы, такое событие, наоборот, все и всегда ожидают с огромной надеждой! Но это не тот случай, ведь женщина отказывала своей второй половинке целых 43 раза. Пара уже давно жила вместе, но сойтись официально Полина решила лишь спустя 40 лет после начала отношений.

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