Жена Гогена показала фото после пластики

Недавно 63-летняя Екатерина Терешкович, известная благодаря браку с юным шоуменом Гогеном Солнцевым, сделала пластическую операцию. На такой шаг она решилась, чтобы соответствовать своему молодому мужу и выглядеть моложе. После проделанных процедур Терешкович довольно-таки долго не было видно и наблюдавшие за экстравагантной парой даже подумали, что пластика испортила женщине лицо.

После операции супруги посетили программу Андрея Малахова, где рассказали целую историю о поиске врача и изучении всех нюансов предстоящей пластики. Гоген, конечно же поддерживал свою возлюбленную и доволен результатом. По словам шоумена Екатерина избавилась от многих своих комплексов и стала более уверенной. Солнцев то и дело заявляет, что они планируют детей и серьёзно занимаются этим вопросом. Возможно им и удастся обзавестись детьми при помощи суррогатного материнства, что сейчас стало модным.

После проделанной пластики, Екатерина Терешкович и правда стала выглядеть посвежевшей и помолодевшей. Об этом свидетельствует фото, выложенное в интернет, где она в красивом платье сидит в кресле. Однако самого лица на фото не удаётся детально разглядеть, так как снимок сделан издалека. Возможно, на лице ещё имеются послеоперационные шрамы и его специально пока не показывают. Ведь на восстановление также нужно какое-то время.

Многие не верят в искреннюю любовь между супругами, считая их обычными шоу--звездами, делающими себе экстравагантную саморекламу. Однако в 63 года решиться на пластику ради мужа может далеко не каждая. Как бы то ни было, Терешкович действительно меняется в таком возрасте и хорошеет на глазах. По её словам, она довольна полученным результатом и рада, что нравится своему мужу. У пары есть и настоящие поклонники, которые верят в правдивость демонстрируемых чувств и наблюдают за их жизнью. При желании и известной доле романтизма можно верить, что это действительно так.

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