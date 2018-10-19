Желание бабушки – закон! Пусть даже это будут голые официанты

Дом престарелых Милтон Лодж в британском Колчестере, графство Эссекс, отличился экстравагантным событием. Вечерний ужин бабушкам устроили голые официанты, передаёт Daily Mail.

Организовала вызывающую вечеринку Клэр Мартин, хотя саму идею высказала 89-летняя Джоан Корп. Пожилая женщина не раз высказывала своё неизменное желание, когда её спрашивали «чего она хочет сегодня»: «Мужчину», - отвечала Джоан. Так что никто из сотрудников дома престарелых не удивился, когда она предложила позвать на ужин голых официантов. По словам Клэр, эту идею поддержали все работники заведения.

В итоге импровизированными официантами стали работники службы Hunks in Trunks («Красавчики в плавках»), которые взялись за подносы с минимумом одежды на теле: только фартуки прикрывали самые неприличные места.

Клэр призналась, что все бабушки пришил на вечер нарядными и постоянно «хихикали как школьницы». Официанты помогли организовать ужин, который включал в себя три блюда, и даже сделали пожилым женщинам массаж – все дамы остались довольны услугами импозантных мужчин. Вечеринку посетили также внучки и дочери старушек.

Самая возрастная представительница Милтон Лодж, 99-летняя Долл Дженкинс, дала высокую оценку работе официантов и попросила их вернуться ещё раз, только уже на празднование её сотого дня рождения.

Но это мероприятие было организовано не просто так. Дом престарелых принимает участие в проекте Спаркл, который помогает постояльцам исполнять их желания на деньги собранные персоналом.

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