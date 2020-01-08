Жанна Агузарова уехала в Америку за любовью. Но почему вернулась?

Популярная и эпатажная певица Жанна Агузарова всегда вела довольно замкнутый образ жизни. Она не любит давать интервью, и её практически не увидишь на шумных светских вечеринках. Поэтому неудивительно, что журналисты так пристально следят за всеми изменениями в её жизни, как музыкальной, так и личной.

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В 80-е годы Агузарова вышла замуж. Тогда её избранником стал учёный-океанолог Илья Кабатченко. По словам матери Жанны, родители Ильи были против их брака и сразу невзлюбили невестку. Поэтому, несмотря на все усилия, они вскоре развелись.



После этого у Агузаровой начался бурный роман с Ником Полтораниным. Познакомились они в 1988 году на музыкальном фестивале, куда Ник приехал в качестве директора группы "А-СТУДИО". По словам друзей Жанны, именно он повлиял на её решение оставить группу "Браво" и начать сольную карьеру.



В начале 90-х начинаются сложности с организацией гастролей, и пара решает переехать в США, чтобы дальше развивать карьеру. Ведь в Союзе они добились практически всего, поэтому посчитали, что через несколько месяцев их песни будут звучать и на всех радиостанциях Америки. Однако, несмотря на голос и уникальную внешность, российские артисты оказались никому не нужны. Пришлось петь в ресторанах и на вечеринках, а в жёлтой прессе даже писали, что Агузарова подрабатывает водителем лимузина в Центре знаменитостей.



Ник в этот период начал сниматься в эпизодических ролях голливудских фильмов и уже ждал получения американского гражданства. Жанна решила вернуться в Россию, а Ник остался в Штатах. В России Агузарова вновь присоединилась к группе "Браво", которая на тот момент гастролировала с юбилейными концертами по странам СНГ. И сейчас певица выступает только в клубах, её репертуар составляют старые песни группы "Браво", а также похожие по стилю новые, но с оригинальными аранжировками.

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