Жанна Агузарова: от «девочки с Марса» — к «тетеньке с Юпитера»?

В 56 лет певица Жанна Агузарова продолжает экспериментировать со своей внешностью. Артистку давно в шутку называют “девочкой с Марса”, из-за её необычного макияжа и ярких нарядов. Несмотря на возраст и постоянную смену имиджа, она с каждым годом выглядит моложе своих лет. Чтобы понять, как ей это удаётся и прибегает ли она к “уколам красоты”, журналисты попросили пластического хирурга прокомментировать снимки певицы разных лет. По словам медика, у Жанны Агузаровой есть следы серьёзных косметических процедур, хотя они практически незаметны, благодаря профессионализму врачей. Однако внешность при этом сильно изменилась.

В 27 лет Агузарова только начинала свою карьеру и много экспериментировала с макияжем и одеждой. В 40 она уехала в Америку, а по возвращению покорила публику своим творчеством и необычным поведением. Уже тогда она делала блефаропластику верхних век, что сделало её глаза намного выразительнее. А через 4 года ей пришлось проделывать эту же операцию с нижними веками. В 46 лет Агузарова сделала круговую подтяжку, а чтобы скрыть послеоперационные швы, украшала своё лицо стразами, пайетками и другими блестящими элементами. После она за различными аксессуарами прятала и область шеи. Судя по всему, артистка экспериментировала с лазерным пилингом, выравниванием щек и контурной пластикой.

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В этом году звезда сделала себе ринопластику, что немного изменило форму её носа. Теперь она появляется на публике с большими губами и высокими надбровными дугами, которые говорят о подтяжке лба. Эта процедура “отодвигает” волосы дальше, поэтому певица носит не свойственную ей чёлку. Сейчас в Агузаровой с трудом можно узнать былую «девочку с Марса». Теперь это... «тетенька с Юпитера», наверное. А потом будет «бабушка с Венеры»?

Стоит ли в погоне за красотой и молодостью так кардинально менять себя? Как вы думаете?

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