|
В свои 57 лет известная певица Жанна Агузарова не перестаёт удивлять публику. Однако, последние эксперименты не удивили, а скорее напугали её поклонников.
Особенно это было заметно во время её участия в шоу «Музыкалити». Звезда появилась в многослойном костюме, с распущенными волосами и фольгой по бокам головы, но это было не самым «страшным» в образе певицы. Лицо Агузаровой зрителям показалось крайне неестественным, так что поклонники предположили, что исполнительница явно переборщила с уколами красоты или даже сделала неудачную пластику.
Во время интервью Агузарова с большим трудом контролировала мышцы лица. «Выглядит словно ботоксная кукла. Это пугает», - в основном такими были комментарии тех, кто посмотрел телешоу. Некоторые даже сравнили Жанну с известной куклой Чаки из фильма ужасов.
В программе Жанна Хасановна рассказала, что является лучшей певицей за последние 30 лет на всём постсоветском пространстве. Ведь обладая уникальным голосом, она к тому же сама пишет тексты и создаёт концертные костюмы, «на которые и сейчас равняются многие исполнители».
Правда, в последние годы певица практически не даёт концерты, работает исключительно на корпоративах, за которые, кстати, просит огромные гонорары. Но по её словам, творчество она не забросила и продолжает работать над новыми композициями.
Примечательные публикации на тему "Мода и стиль в возрасте мудрости"
...И много других публикаций на эту тему
- Расскажите об этом своим друзьям!
Загрузка...
-
Жанна Агузарова напугала поклонников «застывшим» лицом
В свои 57 лет известная певица Жанна Агузарова не перестаёт удивлять публику. Однако, последние эксперименты не удивили, а скорее напугали её поклонников.
-
Весна уже тут: первые тюльпаны распустились на Камчатке
Первые тепличные тюльпаны начали срезать на Камчатке к 8 Марта.
-
Уроженец Тулы показал своим телом известные русские поговорки
Уроженец Тулы в видео BBC показал своим телом известные русские поговорки. Он «сел на шею», «ходил вокруг да около» и т.д. Единственное, чего Алексей не смог сделать - это укусить себя за локоть.
-
В Интернет впервые выложили видеозапись с улиц Москвы 1896 года
В YouTube впервые выложили видеозапись с улиц Москвы 1896 года, сделанную в цвете. Исходная кносъемка была сделана сотрудником компании братьев Люмьер — Чарльзом Муассоном на Тверской улице перед коронацией Николая II, последнего императора России.
-
Правительство Ленобласти сделало зарядку прямо во время заседания
Заседание правительства Ленинградской области 27 февраля прервала физкультурная разминка. Видео, на котором чиновники делают зарядку прямо в зале заседания под кавер Владимира Высоцкого «Утренняя гимнастика», появилось в соцсетях и областных СМИ. (Что же, не самая плохая инициатива, прямо скажем. Может после зарядки и решения в головы чиновников будут приходить более светлые.- прим. МГ.)
-
В Краснодаре тело убитой 8-летней девочки нашли по надписям на домах
В Краснодарском крае задержан подозреваемый в убийстве восьмилетней девочки Светы, пропавшей в 2016 году. (Внуков нельзя оставлять одних, даже если кажется, что опасности вокруг нет. Увы, она есть, людей с психическими расстройствами ходит по улицам немало, это подтверждает и история убийства 9-летней Лизы в Саратове. - прим. МГ.)
-
Что о белых мишках слышно? Как теплую зиму пережили они?
Белые медведи в российской Арктике благополучно пережили нынешнюю аномально теплую зиму, переместившись ближе к югу, констатируют биологи и экологи.
-
Ученые придумали, как распознать рак пищевода на ранней стадии
Разработан способ, с помощью которого можно с высокой точностью определить рак пищевода на ранних стадиях. Сделать это поможет тест на дыхание, который создали ученые из Университета Радбауда.
-
Пластиковое окно – достойный выбор. А аксессуаров-то сколько!
Если отмотать некоторое время назад, то можно вспомнить, что пластиковых окон в квартирах и домах граждан было раньше немного. Такие окна были скорее роскошью, чем постоянным выбором потребительской аудитории.
-
Жизнь в домах престарелых. Как у них? Как у нас?
Жизнь подкидывает людям разные ситуации. И иногда приходится задумываться о пребывании в доме престарелых. Для себя – если на старости лет не хочется, к примеру, жить одному. Для родственника – когда необходимо оставить его на какое-то время для самостоятельного существования, но близкий не может полноценно себя обслуживать и т.д.
-
Новосибирца за убийство собаки отправили в колонию
Три года и пятнадцать суток проведет в колонии-поселении новосибирец, осужденный за жестокую расправу над собакой по кличке Шанти.
-
По поводу коронавируса запаниковал уже сам генсек ООН
Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что существует явный риск пандемии коронавируса, и призвал правительства сделать все возможное, чтобы остановить распространение вируса. Напомним, вирус охватывает все большее количество стран — заразились вирусом уже жители Европы, Грузии, Японии, Ирана, Южной Кореи. Первые случаи заражения есть в Израиле. Ранее китайские медики утверждали, что эпидемия пойдет на спад к концу февраля-началу марта.
-
Иркутянин уснул в такси и... не проснулся
24-летний житель Иркутска умер после того, как сотрудники правоохранительных органов попытались разбудить его с помощью электрошокера. (Вот поэтому и не доверяют люди полиции, ведь не знаешь никогда, насколько адекватными сотрудники окажутся... прим. МГ.)
-
Стивену Сигалу запретили рекламировать криптовалюту
Американский актер Стивен Сигал оштрафован властями США на сумму более 300 тысяч долларов. Такое наказание он получит за то, что отказался предоставить данные о доходах от рекламы криптовалюты, сообщается на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США.
-
В Приморье чиновника за взятки оштрафовали на 2 миллиона
В Приморском крае осудили бывшего заместителя начальника управления землепользования и застройки администрации Находки.
-
Евросоюз и США потребовали от России найти заказчиков убийства Немцова
США и Евросоюз 27 февраля, в годовщину убийства Бориса Немцова, призвали Россию найти заказчиков преступления.
-
Ушел из жизни автор «Сахары» Клайв Касслер
Американский писатель Клайв Касслер ушел из жизни 24 февраля в возрасте 88 лет. Об этом сообщает The Guardian.
-
Тараканы жили в пещерах 99 млн лет назад. И сейчас живут…
Два вида древних тараканов, обнаруженных в образцах бирманского янтаря, стали самыми древними известными науке жителями пещер. Тараканы застыли в смоле, ставшей потом янтарем, примерно 99 миллионов лет назад. А представители семейства, к которому относятся эти виды, живут в пещерах Земли до сих пор.
-
Индексация пенсий работающим: что известные люди говорят о выкрутасах Госдумы?
Госдума снова отказалась индексировать пенсию работающим пенсионерам. Как отнеслись к этому простые россияне, и так понятно. А вот что думают о «заботливых» депутатах разные знаменитости, у которых в последнее время вошло в моду то ли хвастаться, то ли жаловаться на размер своих пенсий?
-
Лика Стар призналась, что тоже пострадала от «козней» Пугачёвой
Певица Лика Стар рассказала, как из-за влияния Аллы Пугачевой она лишилась концертов и карьеры. По словам исполнительницы, Примадонне не понравилась связь артистки с мужем Кристины Орбакайте.