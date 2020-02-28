Жанна Агузарова напугала поклонников «застывшим» лицом

В свои 57 лет известная певица Жанна Агузарова не перестаёт удивлять публику. Однако, последние эксперименты не удивили, а скорее напугали её поклонников.

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Особенно это было заметно во время её участия в шоу «Музыкалити». Звезда появилась в многослойном костюме, с распущенными волосами и фольгой по бокам головы, но это было не самым «страшным» в образе певицы. Лицо Агузаровой зрителям показалось крайне неестественным, так что поклонники предположили, что исполнительница явно переборщила с уколами красоты или даже сделала неудачную пластику.

Во время интервью Агузарова с большим трудом контролировала мышцы лица. «Выглядит словно ботоксная кукла. Это пугает», - в основном такими были комментарии тех, кто посмотрел телешоу. Некоторые даже сравнили Жанну с известной куклой Чаки из фильма ужасов.

В программе Жанна Хасановна рассказала, что является лучшей певицей за последние 30 лет на всём постсоветском пространстве. Ведь обладая уникальным голосом, она к тому же сама пишет тексты и создаёт концертные костюмы, «на которые и сейчас равняются многие исполнители».

Правда, в последние годы певица практически не даёт концерты, работает исключительно на корпоративах, за которые, кстати, просит огромные гонорары. Но по её словам, творчество она не забросила и продолжает работать над новыми композициями.

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