Здравый подход к фейкам: не запрещать, а учиться распознавать!

Озабоченность культурой информационного потребления волнует многих. В Ирландии разработали специальный документ — памятку по выявлению фейковых новостей. Над ней работали сотрудники Национального управления телевещания Ирландии (BAI), пишет газета Irish Times. Напомним, что для России чужой отношения к фейкам (ложным, недостоверным новостям разного уровня зловредности) - сверхактуален.

По данным СМИ, ирлансдкая памятка содержит 10 советов, позволяющих уточнить достоверность информации. Например, рекомендуется при чтении не ограничиваться заголовком, который «не всегда корректно передает суть новости», обращать внимание на стиль — информация из заслуживающих доверия источников, как правило, хорошо изложена и не содержит «выпадающих» из контекста предложений, отмечают авторы памятки.

Они также рекомендуют обратить внимание на авторство, ссылки или другую информацию об источнике новости и проверить, подтверждается ли эта информация на других сайтах.

Заметим, что фейки (недостоверные, лживые новости - а иногда даже целые видеосюжеты!) - действительно являются бичом человечества: так распространяется паника на пустом месте или сеется мракобесие, или дискредитируются политики - много чего делается. Одни люди сочиняют небылицы - другие им верят. Впрочем, так было всегда, и задолго до изобретения интернета - и даже книгопечатания. Какой-нибудь зловредный кроманьонец рисовал на стенах пещеры мамонта на водопое, а другие, приходя в эту пещеру - бросались мамонта ловить. А это была "просто шутка"...

Почему эти советы актуальны для России тоже? Напомним, что властями инициированы драконовские меры по отношению к ним: штрафы, блокировки аккаунтов и сайтов (а еще не только за фейки, но и за "неуважение к властям", т.е. к родимым чиновникам). Почему же зарубежные страны не торопятся действовать путем "держать и не пущать"? Их что, не волнует состояние умов народа? Все довольно объяснимо:

— Бессмысленно цензуировать весь информационный поток, льющийся с экранов ТВ, по радиоволнам, со страниц печати и, теперь уже в основном, из интернета. Издержки на такую фильтрацию - чудовищны (не говоря уже о том, что многие истины - относительны: с точки зрения атеиста, Бог - это "фейк" чистой воды, а с точки зрения верующего - неоспоримая правда);

— Гораздо важнее — научить человека культуре потребления информации: не быть излишне доверчивым, не покупаться на дутые авторитеты, сравнивать разные точки зрения и данные из разных источников, отделять эмоциональные оценки от фактов и так далее;

— Общество, живущее в "стерильных" информационных условиях — разучается думать, становится беспомощным перед лицом реальной лжи (оно ведь не сталкивалось с ее примерами!) Им проще управлять (ведь никто не посмеет возражать против недостоверных сообщений государственной пропаганды, например) - но однажды, как было во времена падения СССР - на людей сваливается лавина противоречивых сообщений, с которыми люди просто не умеют работать, анализировать их. И они становятся беспомощными жертвами собственной необразованности, неумения "отделять зерна от плевел".

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Вот почему, нормальные люди - в любой стране! - предпочитают жить своим умом, а не доверять слепо 100% никому. Это - нормально и естественно. Вот этого и уважаемым читателям "Моих годов" желаем!

По инф. rosbalt.ru

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