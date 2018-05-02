Завод грузовых шин КАМА TYRES отметил свой 40-летний юбилей

Андрей Бутон, заместитель директора ТД «Кама» по маркетингу, отметил, что сегодня в арсенале «Нижнекамского завода грузовых шин», уникальная техническая база и ассортимент продукции, который пользуется заслуженным доверием потребителей. «Нижнекамский завод грузовых шин» сегодня выпускает около 58% всех производимых грузовых автошин в России.

Свою работу «Нижнекамский завод грузовых шин», входящий в шинный бизнес KAMA TYRES, начал еще в 1978 году, тогда с конвейера предприятия сошла первая грузовая покрышка для большегрузных автомобилей «УРАЛ». 22 апреля предприятие отметило юбилей – 40 лет с момента пуска первой очереди завода.

За 2017 год завод грузовых шин КАМА TYRES выпустил более 1,9 млн единиц продукции, а 12 апреля 2018 года с конвейера сошла 81-миллионая шина, приуроченная к памятной дате предприятия.

Справка

KAMA TYRES - шинный бизнес ПАО «Татнефть», который объединяет 11 предприятий и обеспечивает полную производственную цепочку: от изготовления сырья для выпуска шинной продукции до реализации готовой продукции и оказания послепродажного сервиса. Компания обладает одними из крупнейших в российской шинной отрасли производственными мощностями полного цикла - почти четверть всех выпускаемых в России шин производит KAMA TYRES. Продукция компании востребована во всех регионах России, а также экспортируется в 48 стран мира.

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