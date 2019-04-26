Зарубина подделала ДНК-тест дочери Александра Малинина

В далеком 2011 году в семье артиста Александра Малинина начался своего рода мексиканский сериал. Напомним, его бывшая жена Ольга Зарубина утверждала, что Малинин - отец её дочери, и не хочет это признавать, поэтому у девочки началась депрессия, и ей даже пришлось переехать в США. Ольга старалась наладить хотя бы дружеские отношения между отцом и дочерью, но певец не проявлял никакого желания общаться и всячески избегал встреч.

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Однако оказалось, что настоящий отец Киры — бывший ухажёр Зарубиной, бизнесмен Константин Соболевский. По словам Ольги, тест ДНК это подтвердил, а Соболевский, узнав о дочери, очень обрадовался. Сама Кира пока ещё не встречалась с неожиданно появившимся отцом, так как живёт за границей, и их общение ограничилось телефонными разговорами. А вот бизнесмен на радостях подарил Ольге особняк и дорогую машину.



У многих эти события вызвали подозрения в том, что бывшая жена просто хочет заработать побольше денег. Мария Ярмуш, адвокат Александра Малинина, засомневалась в результатах анализов и решила самостоятельно во всём разобраться. В итоге выяснилось, что Ольга Зарубина вовсе не делала никаких анализов. А позже певица и сама призналась, что тест поддельный. Она пошла на обман ради дочери и надеется, что Константин Соболевский простит её и согласится заменить Кире отца.



Адвокат Малинина официально подтвердила, что артист не признает Киру своей дочерью, потому что её настоящим отцом является Николай Выгузов — родной папа артиста. Зарубина категорически отвергла эти обвинения и настаивает, что отец ее ребенка - именно Александр Малинин. По всей видимости, точку в этом скандале ставить ещё рано, и мы еще не раз услышим взаимные обвинения от бывших супругов и их адвокатов.