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Запутанные любовные истории Азизы: певицу вновь позвали замуж
Егор СТУКОВ   
20 Января 2020 г.
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Певица Азиза известна своими любовными похождениями. Она то уходит от возлюбленных, предпочитая отношениям гордое одиночество, то вновь возвращается к ним, поддавшись внезапно вспыхнувшему огню любви. Разве что замужем артистка ещё не была, но скоро и эта деталь её личной жизни может измениться…

Запутанные любовные истории Азизы: певицу вновь позвали замуж


Романтических отношений у Азизы было немало, а каждая новая любовная история превращалась в клубок запутанных и непонятных событий. Артистка когда-то встречалась с предпринимателем Игорем Малаховым, на которого в итоге пали подозрения в убийстве Игоря Талькова. Затем певица влюбилась в другого бизнесмена – жителя Петербурга Александра Бродолина. Азиза даже была готова обменяться с возлюбленным кольцами, только вот предпринимателя не прельщала идея стать отцом, а сама певица очень хотела детей.

Из-за этих непониманий отношениям пришёл конец, и певица переключилась на композитора Олега Бескровного. Когда-то певица и музыкант были просто друзьями, но потом между ними неожиданно вспыхнули чувства. Казалось, пара уже готова была обвенчаться, как вдруг Азиза снова изменяет своему выбору и возвращается к бывшему возлюбленному Александру Бродолину.

- Да, я так и не вышла замуж, на то были разные причины, но на сегодняшний момент Александр снова делает предложение и ухаживает за мной, – заявила Азиза. – Я Саше как-то сказала, что «мы остаемся друзьями», на что услышала: «Нет, ты не права».

Невозможно предугадать, когда закончатся любовные американские горки Азизы. Певица вроде и определилась со своими чувствами, но всё ещё не уверена, стоит ли выходить замуж за Александра. Впрочем, своего старого-нового избранника она определённо любит и считает его воплощением верности и мужественности.

всё ещё не уверена, стоит ли выходить замуж за Александра

Давнюю мечту о детях Азиза тоже не забыла, только вот теперь, в свои 55 лет, она подумывает об усыновлении ребёнка. Хотя, чего уж греха таить, и в этом вопросе артистка всё ещё не уверена на все 100%.

К реализации мечты о браке и детях певицу подталкивают даже народные приметы. Недавно она побывала на венчании своего друга поэта-песенника Ильи Резника и его возлюбленной Ирины – всем известный «букет невесты» удалось поймать именно Азизе.

Мы обязательно ещё раз вспомним про нашу героиню, когда заметим движение на личном фронте звезды. Но пока Азиза планирует заниматься домашними хлопотами и созданием собственной музыки, так что ждать любовных потрясений, возможно, придётся ещё долго.

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