«Запомните, нет ограничений»: позитивный Юрий Куклачев рассказал о своём отношении к старости

Совсем недавно, 12 апреля, Юрий Куклачев отметил 70-летний юбилей. Знаменитый дрессировщик кошек, как и всегда, источает бесконечный оптимизм и заряжает им окружающих его людей. В очередном интервью артист рассказал, благодаря чему даже в столь почётном возрасте остаётся бодрым и жизнерадостным.

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Многие годы Куклачев возглавляет «Театр кошек», а его умные питомцы показывают удивительные и красивые трюки. Тренировать кошек – дело непростое, так что артист занимается бегом и отжиманиями, чтобы поддерживать свою форму. Однако он признаёт, что годы дают о себе знать. Со временем появляются какие-то ограничения, так что порой необходимо немного сдержать себя, чтобы не переусердствовать.



При этом дрессировщик замечает, что одни только физические упражнения должного эффекта не дадут. Важно постоянно ставить перед собой новые цели, чтобы было ради чего стараться. «Вот я поставил себе в 50 лет цель — создать школу доброты, и я создал. Потом у меня была операция серьезная, я мог бы уйти из жизни в 50 лет, но Господь не отпустил», – передаёт слова Куклачева издание «StarHit».



Его «Школа доброты» – проект занимательный. Дрессировщик помогает проводить различные образовательные и развлекательные мероприятия для детей - «Уроки доброты». Поначалу артист организовывал такие встречи только в школах, но потом решил помочь и ребятам из исправительных учреждений.



Сам Куклачев уверен – доброта и забота об окружающих могут в ответ одарить человека счастьем. Артист вспомнил другой свой недуг, когда у него в 65 лет появилась опухоль. Ещё немного, и было бы поздно обращаться за помощью к врачам, но Куклачёву удалось выбраться из сложной жизненной ситуации. «И опять Бог мне сказал: поживи, хорошим делом занимаешься», – признался дрессировщик.



При этом артист свой возраст не воспринимает особой проблемой. По его словам, всё зависит от личных установок человека. «Запомните, нет ограничений — ни сексуальных, никаких», – заявил Куклачев. Он утверждает, что только отсутствие цели делает человека стариком, а отсутствие идеи – и вовсе «древним дедом».

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