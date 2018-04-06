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Закондырин рассказал о предстоящих зеленых праймериз перед выборами Мэра Москвы
|Ксения ДАВЫДОВА
|06 Апреля 2018 г.
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В Москве состоятся праймериз по выбору кандидата от зеленых, рассказал лидер «Альянса Зеленых» Александр Закондырин. Результаты мероприятия станут известны в конце мая на Экологическом форуме столицы.
Принять участие в голосовании можно на специально созданном сайте, а также обратившись в оборудованные точки, «рассыпанные» по всей Москве. Кандидаты пройдут отбор на основе своих предвыборных программ. Они должны содержать четкие положения по исправлению экологической ситуации региона.
Предположительно, главные моменты программ коснутся вопроса озеленения города, сохранения биоразнообразия и особо охраняемых зон столицы, стратегии по ресурсосбережению и переход на современное обращение с отходами.
Инициатор «зеленых» праймериз, господин Закондырин, отметил, что мероприятие также нацелено на привлечение общественного внимания к проблеме экологии. По его словам, это поможет «добиться решения накопившихся вопросов и привлечет дополнительное внимание к теме сохранения московской природы».
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