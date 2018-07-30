Зачем Арнольд Шварценеггер на собственном танке переехал лимузин?

Актер Арнольд Шварценеггер на собственном танке переехал лимузин Lincoln Town Car. На такой шаг он пошел ради съемок телешоу Make it!, сообщает CNBC.

Вместе с актером в 46-тонном танке M47 Patton II находился телеведущий Джей Лино.

Танк принадлежит Шварценеггеру. Актер рассказал, что научился управлять танком во время службы в армии, а после смог приобрести эту машину с бортовым номером 331 для личного пользования.

Шварценеггеру 70 лет. Помимо актерской карьеры, он пробовал себя в политике. С 2003 по 2011 год Шварценеггер занимал пост губернатора Калифорнии.

По инф. rosbalt.ru

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