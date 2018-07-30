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Зачем Арнольд Шварценеггер на собственном танке переехал лимузин?
По инф. rosbalt.ru   
30 Июля 2018 г.
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Schwarzenegger Arnold

Актер Арнольд Шварценеггер на собственном танке переехал лимузин Lincoln Town Car. На такой шаг он пошел ради съемок телешоу Make it!, сообщает CNBC.

arnold schwarzenegger 52

Вместе с актером в 46-тонном танке M47 Patton II находился телеведущий Джей Лино.

Танк принадлежит Шварценеггеру. Актер рассказал, что научился управлять танком во время службы в армии, а после смог приобрести эту машину с бортовым номером 331 для личного пользования.

Шварценеггеру 70 лет. Помимо актерской карьеры, он пробовал себя в политике. С 2003 по 2011 год Шварценеггер занимал пост губернатора Калифорнии.

По инф. rosbalt.ru

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