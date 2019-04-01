Забытый голос детских сновидений: одинокая смерть Валентины Дворяниновой

Долгие годы дети засыпали под убаюкивающий голос певицы Валентины Дворяниновой, которая исполнила дорогую для многих песню «Спят усталые игрушки». В 60-е годы прошлого века именно её голос стал музыкальным символом многих культовых фильмов Советского Союза, но со временем он стал угасать. Легендарная вокалистка скончалась 22 марта почти в полном одиночестве, забытая даже собственными родственниками.

О временах славы Валентины Дворяниновой наверняка помнят посетители нашего портала. В 1960-х певица была настоящей звездой, которая озаряла своим светом всю страну. Она выступала на городских мероприятиях, радовала своим голосом обычных солдат в воинских частях. Даже в почётном возрасте певица не бросила своё любимое дело.

А на личном фронте, как рассказывали её знакомые, у Дворяниновой не сложилось. До конца жизни она так и не вышла замуж, не завела детей. Со временем даже родственники забыли о Валентине, а единственными посетителями артистки стали соцработник, да племянник Пётр со своим другом.

Похороны певицы были совсем скромными, людей было немного. Дальние родственники, которые решили попрощаться с артисткой, даже не сразу узнали о смерти народной любимицы. Раз в год они навещали Дворянинову в её коммунальной квартире, но в прошлом году так и не смогли достучаться до певицы.

Дело в том, что последние месяцы жизни артистка провела в доме престарелых. Её коммуналку в центре Москвы оценивают в три миллиона рублей, а достанется она наверняка любимому племяннику певицы. Близкие артистки также заметили, что её нередко навещал друг Петра – Владимир Полищук. По словам мужчины, именно он сообщил родственникам о смерти Валентины и устроил похороны.

Полищук признаётся, что кроме него и социального работника Дворянинову никто не навещал. Певица умерла от старости в возрасте 91 года. «В январе сломала шейку бедра, так и угасла. В последний раз я видел ее за три дня до смерти», – рассказал Полищук.

Именно он отправил певицу в пансионат, ведь только там ей могли предоставить специальный уход. К тому же, замечает Полищук, артистка не сдружилась с новыми соседями.

Пётр вместе со своим другом содержали певицу на собственные деньги. О квартире Владимир Полищук даже не задумывается. По его словам, он хоть как-то пытался скрасить одиночество «светлой и талантливой» Дворяниновой.

Вспомнить о таланте легендарной певицы можем и мы с вами, в очередной раз переслушав песни в исполнении Валентины Дворяниновой.

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К сожалению, такая судьба нередко подстерегает легендарных людей. Звёзды со временем теряют свою славу и остаются один на один с жестоким миром, где даже близкие люди не вспоминают про своих знаменитых родственников. Так умер актёр Алексей Жарков, который последние годы жизни страдал от тяжёлого расставания со своей любимой профессией. Лишь преданная жена Люба осталась с любимым до его последнего вздоха. В одиночестве умер популярный в прошлом эстрадный певец Евгений Осин. Он так и не смог преодолеть алкогольную зависимость, которая в итоге привела к его смерти.

Еще истории из жизни, в некоторые из которых трудно поверить — по ссылке.

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