«За обтягивающие джинсы еще голову отсекут»: снимок блогерши на фоне старинных башен породил скандал

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Известная блогер-путешественница Крис Шелест вызвала настоящую войну между пользователями Сети своими снимками на фоне достопримечательности в Северной Осетии. Многие посчитали внешний вид девушки непозволительным для святого места, а другие стали защищать блогершу.
Крис Шелест решила сфотографироваться на фоне родовых башен – знаменитого культурного памятника. Снимок девушки опубликовали в профиле news_vladikavkaz, где ей даже выразили благодарность за «позитивное отношение» к Северной Осетии.
Только вот многие пользователи не разделили такое мнение. Их смутили облегающие лосины девушки, которые, по мнению некоторых комментаторов, отражают неуважение блогерши к святому месту. Подписчики предлагали Шелест просто сфотографировать красивое место, а не демонстрировать на его фоне «свои прелести».
Кое-кто пытался стыдить девушку, другие решили напомнить о самой специфике священного места. «Это равносильно зайти в церковь в таком виде или на кладбище. Там в основном склепы и святые места», – заявил один из пользователей.
Но и у самой Крис Шелест нашлась армия защитников. Многие обвиняли недовольных в лицемерии и заявляли, что девушка «по факту туристка», так что ничего плохого она себе не позволила.
Другие даже заявили о появившейся у них неприязни к кавказским достопримечательностям. «Вот почитаешь у Крис комментарии от местных, так и ехать к вам не хочется, а то за обтягивающие джинсы еще голову отсекут», – заявляли защитники Крис. Впрочем, некоторые местные жители встали на защиту своих святынь и попытались убедить обиженных поклонников Крис в том, что в Северной Осетии достаточно «адекватных людей», которые не будут хаять человека из-за собственного лицемерия.
Своими фотографиями Крис, пусть даже не нарочно, подняла довольно интересную дискуссионную тему. С одной стороны, можно ли винить блогершу за её, будем честны, достаточно сдержанные фотографии? Здесь нет откровенной эротики, пусть даже присутствует некоторое хвастовство своим телом. Крис сделала обычную туристическую фотографию, но она «пошла в народ» во многом из-за популярности самой звезды.
С другой стороны, этот снимок всё-таки успел задеть чувства патриотов и людей религиозных. У них своё понимание откровенности и доступности, которое идёт наперекор мнению «молодых и открытых» девушек. Но как же контролировать подобные фотографии? Неужто брать в руки цензуру, запрещая даже личные снимки людей в Сети?
Обтягивающие лосины Крис вызвали уж очень немало моральных и правовых вопросов, которые ещё предстоит решить в нашем меняющемся мире, где достаточно откровенной свободе придётся как-то уживаться вместе с традициями и устоями из прошлого. А вы что думаете на сей счет?
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