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«За что мне всё это?»: нескончаемые беды Фрунзика Мкртчяна
Егор СТУКОВ   
12 Января 2020 г.
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Фрунзик Мкртчян прославился на всю страну своими неповторимыми комедийными ролями. Его персонажи из фильмов «Кавказская пленница, или новые приключения Шурика» и «Мимино» полюбились многим нашим соотечественникам, но мало кто знал, что скрывалось за ширмой его кинематографических амплуа.

«За что мне все это?»: нескончаемые беды Фрунзика Мкртчяна


Начать эту историю стоит ещё до рождения Фрунзика Мкртчяна. В 1915 году на территориях, подконтрольных Османской империи, армянам пришлось спасаться от жестокого геноцида. Далеко не всем родственникам Мкртчяна тогда удалось выжить, а его будущих родителей буквально с улицы отправили в детдом.

Мушег и Санам провели своё детство и юношество в детском доме, а после выпуска решили пожениться. Родителям Мкртчяна пришлось трудиться на текстильном заводе, чтобы хоть как-то прокормить своих четырёх детей. В один момент Мушег захотел немного улучшить жизнь своей семьи и украл пять метров ткани с завода.  Так отец будущего артиста получил суровый приговор – 10 лет лагерей.

Мкртчяну самому приходилось трудиться уже с 15 лет, но его первая работа определила будущее парня - он помогал киномеханику в местном клубе. На досуге парень играл в театральной студии, так что в будущем выборе профессии сомневаться не приходилось.

- Его непридуманная простота, пронзительная человечность и сумасшедший гюмрийский юмор заряжали людей, делали их добрее друг к другу. У него был удивительный дар — подмечать самое характерное в человеке, а затем, пропустив через призму ощущений, выдавать образ в неожиданной трактовке, почти до портретного сходства, с присущими тому или иному конкретному человеку жестами, мимикой, – рассказывал брат будущей звезды Альберт.

В середине 20 века Фрунзик смог поступить в театрально-художественный институт, где вскоре встретил свою любовь – девушку Кнару. Всего спустя несколько месяцев молодые поженились, но брак распался довольно быстро. А причиной тому стала новая влюблённость Фрунзика, которая, к сожалению, стала для него роковой.

Избранницей артиста стала Донара Пилосян, которая восхищалась актёрским талантом своего возлюбленного. Даже разница в возрасте в 11 лет не стала препятствием для их чувств.

Семейные отношения поначалу дарили лишь радость Фрунзику и Донаре, но со временем супруга артиста стала вести себя странно. Нередко Донару одолевали истерики, она ужасно ревновала своего супруга и порой даже не пускала его на съёмки. Мкртчян понял, что это не просто женские капризы, и обратился за помощью к врачам. Но их диагноз прозвучал как приговор – у Донары обнаружили шизофрению.

Прямо на глазах у своего возлюбленного Донара теряла рассудок. Фрунзик не хотел сдаваться и пытался сделать всё, чтобы его жена справилась с прогрессирующим заболеванием.

В этом любящему мужу помогали связи и возможности, которые актёр заслужил своим непревзойдённым талантом. Но даже лучшие медики не могли помочь его жене. Со временем её состояние ухудшилось настолько, что Мкртчяну пришлось бросить работу, чтобы самому заботиться о своих двух детях.

Последние 25 лет жизни Донара провела во французской клинике. Сам Фрунзик тяжело переносил болезнь своей супруги, даже начал пить. Со временем справляться с вредной привычкой станет ещё сложнее, ведь беды не обойдут стороной и детей артиста.

Коротким утешением для актёра стал скоротечный брак с дочерью председателя Союза писателей Армении Тамарой Оганесян. Долгое время Фрунзик ждал выздоровления своей жены, но когда все надежды растаяли, он всё-таки решился на новые отношения.

Но теперь уже один из его сыновей стал вести себя неадекватно, так что Фрунзик, наученный горьким опытом, отправился к врачам. Как оказалось, болезнь матери передалась мальчику. И в этот раз усилия медиков не принесли желаемого результата.

- Когда мы с ним созванивались, бывало, говорим о чем-то, и вдруг он ни с того ни с сего вопрошает: «За что мне все это? Почему?» Он очень страдал. Старался помогать многим, к примеру, привозил кому-то дефицитные лекарства из-за границы. Видимо, ему нужны были радость и благодарность других людей, чтобы хоть как-то заглушить собственную боль, – рассказывала знакомая Мкртчяна.

Своего сына Вазгена артисту также пришлось отдать в лечебницу. В 2003 году в возрасте 31 года Вазген скончался из-за осложнений после тяжёлого заболевания.

Даже дочь артиста Нуне не смогла избежать несчастий, которые постоянно одолевали семью Мкртчяна. Нуна умерла в 39 лет из-за осложнений после операции, которая должна была спасти женщину от рака.

Фрунзик внезапно ушёл из кино под конец 80-х годов. Многие фанаты считали, что причиной тому стала тяжёлая алкогольная зависимость, которая развилась у актёра после всех пережитых им бед.

В 1986 году артист предпринял попытку продолжить свою творческую деятельность, только на этот раз он решил вложить все силы и средства в собственный театр. Но его учреждение не пережило развала страны в начале 90-годов, что стало ещё одним ударом судьбы для Фрунзика.

За год до смерти артист сильно похудел из-за язвы желудка, а затем впал в тяжёлую депрессию. В 1993 году артист провожал в последний путь многих своих друзей. К сожалению, его сердце не смогло выдержать стольких трагедий – у актёра случился инфаркт. На похороны Мкртчяна в Ереване пришло немало фанатов его творчества.

Несмотря на столь тяжёлую судьбу, артист умудрился оставить после себя не только огромное творческое наследие, но и собственный Артистический театр, который по сей день называют одним из лучших культурных мест Еревана.

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