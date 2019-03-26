Язык жестов по-королевски: Кейт Миддлтон подсказали, как спрятаться от ненужных рукопожатий

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Язык жестов у людей имеет не менее строгие правила, чем язык слов. Во многих странах люди поднимают большой палец вверх ради одобрения или вытягивают средний палец, обозначая, кхм, высшую степень недовольства. А у королей с этим ещё строже, да и «царских» жестов можно вспомнить немало. Как оказалось, герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон выучила один такой приём, который позволяет ей без проблем избавляться от ненужных рукопожатий. Обучила её простому трюку сама королева Елизавета II.
О сложностях «царского» языка жестов рассказала эксперт по королевскому этикету Мика Майер. По её словам, Кейт Миддлтон нередко появляется на важных мероприятиях (а для членов королевской семьи все события важны) с небольшой сумочкой. Герцогиня специально держит свой аксессуар спереди двумя руками, намекая на то, что от рукопожатий она сейчас отказывается.
Другой специалист по этикету Уильям Хэнсон согласился со своей коллегой. Он заметил, что герцогине пришлось бы целый день жать руки всем присутствующим, так что такой небольшой жест лишь спасает её ценное время.
Неизвестно, рассказала ли Елизавета II герцогине Кейт обо всех своих трюках, ведь у королевы в запасе есть ещё немало интересных сигналов. К примеру, если она кладёт сумку на кресло, значит, королева готова уделить много времени своему собеседнику. Но если она поставила сумку на пол, разговор лучше закончить поскорее. А вот сумка на столе является более конкретным символом: так Елизавета II намекает, что разговор стоит завершить за пять минут.
Британская королевская семья славится не только богатым языком жестов, но и скандалами, которые сейчас сосредоточены в основном вокруг Меган Маркл, супруги принца Гарри. То королева упрекнёт её в неподобающих высшему обществу привычках и чересчур развязном стиле одежды, то Гарри вступится за свою любимую, поссорится с братом и переедет с Меган подальше от Кенсингтонского дворца. По слухам, виной тому стало слишком «голливудское» поведение Меган.
А у королевы и без этого забот хватает, ведь она уже давненько считается одним из законодателей женской моды. Конечно, каждый член королевской семьи вносит свой вклад в развитие модных тенденций современности, но Елизавета II смогла перегнать всех. На каждое мероприятие у неё найдётся индивидуальный наряд с особой изюминкой, но в последний раз королева решила сама последовать за веяниями стиля, отметившись главным цветом 2019 года.
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