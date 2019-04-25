Японские власти извинились перед жертвами закона об евгенике

Былая борба за "чистоту расы" в Стране восходящего солнца признана аморальной окончательно: власти Японии попросили прощения у 25 тыс. жертв принудительной стерилизации, которая десятки лет проводилась на основании ныне отмененного закона о евгенике.

Каждый пострадавший получит компенсации, оценивающиеся примерно в $28 тыс. При этом в коллективном иске пострадавшие потребовали десятикратную сумму - $268 тыс.

Закон о евгенике действовал в 1948—1996 годах. Он разрешал хирургическую стерилизацию , если у женщины, ее супруга или члена семьи было серьезная генетическая аномалия в пределах четвертой степени родства.

, если у женщины, ее супруга или члена семьи было серьезная генетическая аномалия в пределах четвертой степени родства. Напомним также, что евгеника - это "наука" об "улучшении человеческой природы", рассматривающая представителей рода человеческого просто как биологические объекты - подобно тому, как это делают селекционеры применительно к собакам, лошадям, коровам. С точки зрения "чистой науки" в евгенике, конечно, есть объективно здравое зерно: действительно, те или иные признаки передаются по наследству... Иное дело, что став социальной практикой - такое "учение" приводило к уничтожению целых "выпадающих из кондиции" рас (с точки зрения господствующих на данный момент представлений, естественно). Так был, среди прочего, обоснован Холокост - уничтожение евреев нацистской Германией. И, естественно, такие идеи давно признаны аморальными во всех цивилизованных странах.

Но это история не только про Японию. Дело в том, что эта страна в очередной раз доказала очевидное: у государства есть не только возможность, но и моральная обязанность признавать грехи прошлого - и каяться за них. Естественно, историю это не обратит вспять - но мир становится несколько справедливей, если ошибки властей будут признаваться, пусть годы спустя и новыми поколениями политиков. Так надо, так принято, это естественно - и вовсе не означает "потери лица" властями и каких-то политических катастроф...

По инф. rosbalt.ru

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