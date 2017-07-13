Японские ученые находят новые способы активации гена молодости

Согласно некоторым данным более 100 человек в мире, находясь в преклонном возрасте, ежегодно подвергаются состоянию возвращения молодости. Этот феномен с середины прошлого века активно изучается учеными в Японии, где были доказаны первые случаи процесса обновления организма пациентов и их стремительное омоложение без видимых на то причин.

В последние годы многие СМИ постоянно сообщают об открытии гена молодости, который способен обратить вспять процессы старения организма. По мнению же ученых под условным названием «ген молодости» скрывается целый комплекс генов, которые влияют на целый спектр вопросов, связанных с возрастными изменениями в организме человека. И уже сейчас представители науки говорят о том, что сам по себе ген молодости не способен в одиночку прекратить процесс старения. К увеличению продолжительности жизни приводит комплексный подход и масса факторов.

К таким факторам относятся регулярные физические нагрузки, активные ингредиенты, которые способны замедлять процессы старения, особое состояние парасимпатической нервной системы человека. На эти три фактора обратили свое внимание сотрудники корпорации TAKARA BELMONT, когда ставили задачу создать эффективную косметическую линию для проведения антивозрастной терапии ESTESSiMO .

Комплексный подход к изучению эффективных инструментов для омоложения организма привел ученых к выводам, что только комплексное воздействие на организм способно замедлить процессы старения.

Именно эти базовые принципы легли в основу создания нового поколения косметических препаратов японской марки ESTESSiMO. Для создания этой линии корпорация TAKARA BELMONT разработала специальную линию оборудования, которая позволяет проводить продолжительные процедуры в салоне красоты для кожи головы и лица. Сама по себе необычна и косметическая линия, она включает препараты для проведения косметологических программ для лица и комплексных программ для волос и кожи головы. Сегодня мы остановимся на той части линии ESTESSiMO, которая работает с кожей головы.

На примере ESTESSiMO Head SPA профессиональная косметика предстает совершенно в новом качестве. Весь комплекс этой лаконичной линии способен решать совершенно разные проблемы. Впервые косметика премиального уровня обращается не только к внешней оболочке человеческого тела, но затрагивает вопросы обновления ДНК и активизации гена молодости.

В состав косметики ESTESSiMO Head SPA входит более 80 ингредиентов, среди которых целая палитра уникальных - стволовые клетки швейцарских яблок и созданный специально для ESTESSiMO Head SPA - Stop Time комплекс, который совершил настоящую революцию в области омоложения.

В четырех шампунях ESTESSiMO Head SPA определена направленность салонных программ, будь то повышение иммунитета кожи головы и волос, снятие воспаления или предотвращение ломкости и выпадения. Все шампуни Head SPA тщательно и бережно очищают кожу головы и волосы. Кристально-прозрачные составы шампуней являются очередным доказательством того, что данные препараты созданы при соблюдении высочайших стандартов.

Маски для волос и кожи головы Estessimo - надежный источник восстановления волос, они призваны мгновенно нормализовать водный баланс, оказывают тонизирующее действие, придают волосам упругость и плотность. Все маски обладают как увлажняющим, так и восстанавливающим эффектом, который придает волосам дополнительный заряд энергии.

Сыворотка в коллекции Estessimo Head SPA имеет отдельное уникальное назначение. Она является центральным и самым мощным препаратом в линии Estessimo Head SPA. За счет ингредиентов направленного действия она способна сгладить и устранить последствия выпадения волос, ломкости волос, работает с луковицами волос, пробуждая их и восстанавливая процесс роста волос.

Впервые Estessimo Head SPA представляет новую категорию высокоэффективных средств для кожи головы в виде тоников. Тоники для головы Estessimo Head SPA призваны создать надежный защитный барьер для кожи головы на заключительном этапе ухода.

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