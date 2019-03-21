Японские «Алые розы» и советская песня в исполнении Назарбаева: как наша культура идёт по миру

Советская, российская культура всё ещё остаётся значимой для всего мира, что порой доказывают новые и старые ролики из Сети. Так, русскоязычный житель Токио рассказал о небывалой популярности песни «Миллион алых роз» в Японии прошлого, только вот о происхождении песни сами японцы даже не догадывались. Заодно он выложил показательное исполнение легендарной композиции на иностранном языке вместе со своей женой-японкой. В то же время СМИ вспомнили о неплохом пении уже бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, который много лет назад исполнил знаменитую песню «Когда весна придет, не знаю».

Один из пользователей Сети, который проживает в далёком Токио вместе со своей женой-японкой, рассказал об огромной популярности «Миллиона алых роз» в Японии. Песня ещё с середины 80-х годов прошлого века стала важной частью репертуара известных певиц страны, которые исполняли это произведение на своём родном языке. По признанию мужчины, японцы чаще всего даже не догадываются о происхождении этой композиции.

Вдобавок русскоязычный житель Токио порадовал нас клипом на знаменитую песню Аллы Пугачевой, где в роли исполнительницы выступила его жена-японка. Такая вот японская версия отечественной музыки очень понравилась многим комментаторам. Нередко они отмечали, что песня на японском звучит непривычно, но всё-таки «очень сильно».

Супружеской паре предложили заняться другими советскими композициями и переделать на японский лад, к примеру, песню «Смуглянка».

Неизвестно, посмотрела ли этот ролик сама Алла Пугачева, но у неё сейчас наверняка дел и без этой приятной мелочи хватает. Совсем скоро, 17 апреля, певица проведёт грандиозный концерт в зале Кремлевского дворца в честь своего 70-летнего юбилея.

Исполнение другой знаменитой отечественной песни пользователи Сети услышали от лидера Казахстана Нурсултана Назарбаева, который совсем недавно подал в отставку. В старом видео 1999 года он спел песню «Когда весна придет, не знаю» композитора Бориса Мокроусова на стихи Алексея Фатьянова.

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Напомним, что эта композиция появилась в советском фильме «Весна на Заречной улице» 1956 года. Его режиссёрами были Феликс Миронер и Марлен Хуциев. К сожалению, утром 19 марта Хуциева не стало. Режиссеру и председателю Союза кинематографистов России было 92 года.

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