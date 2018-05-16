Япония примет участие в VI международной конференции Startup Village 2018

Япония выступит страной-партнером VI международной конференции Startup Village 2018 в Москве. Крупнейшее в РФ стартап-мероприятие пройдет в Инновационном центре «Сколково» 31 мая – 1 июня и соберет не менее 20 тысяч человек – представителей индустриальных компаний, инновационных предпринимателей и венчурных инвесторов.

В составе официальной делегации Японии немало компаний, работающих в самых разных отраслях, включая сферу услуг и обрабатывающую промышленность. Ряд из них – небольшие технологические бизнесы, есть и крупные инновационные компании. Японии выделен специальный павильон, в котором пройдет посвященный технологическому сотрудничеству двух стран трек программы Startup Village. Нужно отметить, что 2018 год является Годом Японии в России и Годом России в Японии. В свете этого факта взаимодействие стран в рамках конференции приобретает особую значимость и позволит укрепить отношения в сфере инновационных технологий и расширить взаимодействие национальных инновационных систем.

Организаторы Startup Village 2018 составили плотную программу двухдневного мероприятия, в которой предусмотрены не только конференция, но и конкурс стартапов, выставка технологических решений, а также ряд семинаров с участием российских специалистов и компаний, имеющих значительный опыт ведения бизнеса в Японии.

Екатерина Иноземцева, гендиректор АНО «Сколково Форум», сообщила, что конференция Startup Village 2018 включена в официальную программу Года Японии в России. По ее мнению, российским стартапам будет чрезвычайно полезно познакомиться с ведущими технологическими компаниями Японии, поскольку это может дать толчок новым решениям и возникновению инновационных идей.

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