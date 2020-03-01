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Яна Рудковская и Евгений Плющенко терпят убытки из-за коронавируса
Ульяна АНТОНОВА   
01 Марта 2020 г.
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Не только мировая экономика пострадала из-за эпидемии нового китайского вируса. На днях продюсер Яна Рудковская пожаловалась, что и её семья сейчас терпит финансовые убытки, а также может остаться без долгожданного отпуска.

Яна Рудковская и Евгений Плющенко терпят убытки из-за коронавируса


По словам Рудковской, из-за коронавируса пришлось отменить несколько шоу, которые должны были пройти в Китае. Европейские выступления также под угрозой срыва, так как сейчас и на этой территории вводятся повышенные меры безопасности, объявляется карантин, прерывается транспортное сообщение. Если так пойдёт и дальше, то шоу Плющенко и Рудковской европейские зрители не увидят, а сами создатели программ понесут серьёзные убытки.

Не менее печалит Яну и тот факт, что в этом году может не состояться давно и тщательно планируемый отпуск. Супруги хотели отдохнуть от работы на Мальдивских островах, но Рудковская уже не уверена, что им это удастся. А ехидные пользователи интернета уже предложили звездной паре провести отпуск в более бюджетном и безопасном месте - например, в здравницах Крыма. Это, конечно, не Мальдивы, но даже ВОЗ признала, что Россия преуспела в профилактике завоза китайского вируса. Так что в Крыму Рудковской и Плющенко точно будет нечего бояться.

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