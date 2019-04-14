Яна Поплавская не хочет рожать детей молодому мужу

Уже полтора года 51-летняя Яна Поплавская проживает с журналистом Евгением Яковлевым, который на 12 лет младше актрисы. Пара утверждает, что им хорошо вместе, хотя мужчине и не нравится, что Яна редко бывает дома из-за плотного графика работы. Евгений уговаривает гражданскую супругу отдохнуть и родить ему ребёнка, пока есть такая возможность.

Поплавская же категорически не хочет детей. От первого брака у неё есть двое сыновей, и она больше не желает нянчиться и воспитывать младенцев. Теперь она стремится жить в своё удовольствие, а летом планирует поехать на отдых и покататься на яхтах. Кроме того, она не понимает почему все ждут от неё беременности, ведь её старшему сыну 33 года, а младшему 23. Актриса также заявила, что всегда растила их самостоятельно без помощи бабушек и дедушек. Дети всегда были с ней, даже во время съемок, на которых с ними сидела няня.



Несмотря на то, что многие рожают детей после 50-ти, телеведущая считает, что в таком зрелом возрасте уже поздно становиться мамой. В качестве примера Яна привела Эммануила Виторгана с супругой, ставших родителями уже в старости. Она считает, что для них дочка - только игрушка, что слишком "поздние" дети в дальнейшем могут стать сиделками для своих родителей и это неправильно. А что вы думаете по этому поводу?

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