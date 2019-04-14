ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО

Яна Поплавская не хочет рожать детей молодому мужу
Анастасия ШИЛОВА   
14 Апреля 2019 г.
Изменить размер шрифта

Уже полтора года 51-летняя Яна Поплавская проживает с журналистом Евгением Яковлевым, который на 12 лет младше актрисы. Пара утверждает, что им хорошо вместе, хотя мужчине и не нравится, что Яна редко бывает дома из-за плотного графика работы. Евгений уговаривает гражданскую супругу отдохнуть и родить ему ребёнка, пока есть такая возможность.

Яна Поплавская не хочет рожать детей молодому мужу

Поплавская же категорически не хочет детей. От первого брака у неё есть двое сыновей, и она больше не желает нянчиться и воспитывать младенцев. Теперь она стремится жить в своё удовольствие, а летом планирует поехать на отдых и покататься на яхтах. Кроме того, она не понимает почему все ждут от неё беременности, ведь её старшему сыну 33 года, а младшему 23. Актриса также заявила, что всегда растила их самостоятельно без помощи бабушек и дедушек. Дети всегда были с ней, даже во время съемок, на которых с ними сидела няня.

Несмотря на то, что многие рожают детей после 50-ти, телеведущая считает, что в таком зрелом возрасте уже поздно становиться мамой. В качестве примера Яна привела Эммануила Виторгана с супругой, ставших родителями уже в старости. Она считает, что для них дочка - только игрушка, что слишком "поздние" дети в дальнейшем могут стать сиделками для своих родителей и это неправильно. А что вы думаете по этому поводу?

Загрузка...
Загрузка...
  • Расскажите об этом своим друзьям!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО! Последние новости Наша историяСудьбы людские Наша почта, наши споры
ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ Все новости про пенсии и деньги Пенсионные новостиВоенным пенсионерам Работающим пенсионерам

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 