«Я сяду в тюрьму, потому что тут всё спалю»: война за жильё в семье Николая Прокоповича

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В семье актёра Николая Прокоповича разразилась настоящая война. Вдова звезды фильма «Семнадцать мгновений весны» Инга Задорожная живёт в одиночестве, а своего сына даже знать не хочет. Долгое время Константин пытался восстановить отношения с матерью, но она сама не пускает сына с его женой на порог загородного дома. Но и наследник не остаётся в стороне, активно участвуя в борьбе за дачу.
Семейная драма развернулась в эфире передачи «Пусть говорят». Известный актёр Николай Прокопович ушёл в иной мир ещё в 2005 году, и с этого момента его жена и сын встали на тропу войны. 83-летняя актриса Инга Задорожная со своим сыном и его женой «дружить» не хочет и постоянно просит, чтобы её наконец оставили в одиночестве.
Константин Прокопович, в свою очередь, сначала заявлял права на московское жильё матери, а потом захотел получить дачу в элитном поселке «Жаворонки». Мать противится этому решению, ведь она хочет продать этот дом. Константин не стесняется даже серьёзных угроз: он заявил, что сожжет дом, если Инга продаст его. «Я не видел документов, где я был бы оформлен, как наследник. Как только я узнаю, что эта дача продана, я сяду в тюрьму, потому что тут все спалю», – обещает Константин.
При этом ранее он уже рассказывал о том, что у его матери появились достаточно серьёзные проблемы со здоровьем, из-за чего она плохо соображает. Только вот сама Инга доказала обратное, когда появилась в студии «Пусть говорят».
Она призналась, что постоянно думает о могиле Николая Константиновича, которую не может оформить из-за своего здоровья. Инга желает, чтобы «могила соответствовала этому человеку».
А сейчас на месте захоронения актёра и вправду царит запустение. Крест упал, вокруг всё заросло. Константин, в свою очередь, заявил, что могила оформлена на Ингу, так что он сам разобраться с проблемой не может. Эксперты дали простой совет семье: можно сдавать дачу, чтобы на вырученные деньги поставить памятник своему знаменитому родственнику.
Сейчас на элитной даче проживает Константин со своей супругой. Одну комнату жилища они оставили для Инги. Сама женщина удивилась, когда узнала, что её сын поселился на участке вместе с женой Наталией. Возможно, Ингу смущает, что Наталья родом из Ростова-на-Дону. К тому же она волнуется, что супруга сына может претендовать на её жилплощадь.
Стоит заметить, ранее вдова Прокоповича даже обвиняла своего сына в краже. По её словам, Константин однажды украл паспорт, сберкнижку и сим-карту. Константин эти обвинения опровергает. «Она любила себя через меня», – заявил мужчина. По его словам, мать хотела сдать его в детдом и постоянно обвиняла его во всех бедах.
Близкие Наталии в голос говорят, что квартира ей не нужна. Она просто любит своего мужа, которому постоянно советует уехать в Ростов. Сама Инга наверняка была бы рада такому исходу, ведь даже внимание близких людей ей особо не нужно: вдова Николая Прокоповича больше хочет одиночества.
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