«Я ни о чем не жалею, все было правильно»: любовные скандалы и творческие достижения Анне Вески

Анне Вески сумела завоевать сердца многих жителей Советского Союза ещё в 80-х годах прошлого века. Фанаты почти боготворили любимую певицу, восхищаясь её стремительным творческим взлётом. Но за этими успехами стояла обычная женщина, у которой хватало трудовых сложностей и проблем в личной жизни.

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Эстонская артистка родилась в городе Раппа в самой обычной семье. Отец работал водителем, а мать была продавцом, так что любовь к творчеству девочке приходилось развивать самой. Впрочем, у неё это вполне успешно получалось – Анне выступала в ансамбле и ходила в музыкальную школу, только вот даже сама девушка считала профессию певицы простым баловством. По этой причине будущая звезда сначала закончила политехнический институт и даже полгода проработала на табачной фабрике.

Но Анне ошиблась – певческая профессия запросто может стать делом всей жизни, в чём она уже скоро убедилась сама. Артистка получила приглашение в местную филармонию и наконец-то поверила в собственные силы, ведь её голос оценили по достоинству профессиональные исполнители.

С этого момента Анне стала отдавать всю себя сцене. Поначалу она была лишь частью музыкальных коллективов, но со временем стала выступать самостоятельно. Слухи о новой звезде распространялись очень быстро, так что довольно скоро перспективная певица стала разъезжать по всему Советскому Союзу.

Добиться такого успеха Анне было бы непросто без композитора и по совместительству её супруга Яака Вески. Музыкант не только помогал начинающий артистке разобраться в творческом мире, но и сам принимал активное участие в её певческих достижениях, помогая девушке с репертуаром.

Верхом триумфа Анне стало выступление на фестивале в Сопоте в середине 1980-х годов, где певица смогла завоевать аж две первых награды.

– Я приехала в Москву и ожидала чего-то особенного. Но все двери и раньше мне были открыты. А потом я увидела повтор конкурса по телевидению, все было скомкано, – делилась Вески с журналистами. – Я спросила у редактора, а она ответила: «Советская певица с одной серьгой? Я должна была смонтировать, чтобы этого не увидели».

Любопытно то, что на телевидении никто особо не превозносил эстонскую звезду, даже наоборот, порой её критиковали за внешней вид.

Однако Вески всё равно не удалось избежать статуса «живой легенды», который она получила в 80-е годы. Поклонников артистки привлекал не только прекрасный голос, но и её яркий стиль. Певица внимательно следила за модой и сама шила вещи не без помощи выкроек из журнала «Бурда».

Артистка не раз удостаивалась различных государственных премий. Уже после развала СССР певица оставила российские гастроли и отправилась выступать в родную Эстонию. А во время кризиса артистка даже решила податься в бизнес, занявшись пошивом шуб. А в начале нулевых Вески вернулась в Россию, чтобы порадовать своих поклонников нашумевшими хитами прошлого: «Позади крутой поворот» и «Листья ушедшего лета».

В личной жизни Анне всё было не так радужно. Ещё в студенческие годы она познакомилась с Яаком Вески, который стал её супругом уже на последнем курсе университета. В этих отношениях на свет появилась девочка Керли.

– С первыми гастролями начались первые недопонимания, ведь мы не знали, что из этого выйдет. Мы были молодыми, все произошло слишком рано. Но отцом он был очень хорошим, и его родители нас поддерживали, – поведала артистка.

Знаменитое произведение «Королева роз» Анне получила именно от своего супруга. Но творческий и любовный союз чуть ли не с начала отношений стал постепенно разрушаться.

Яак был недоволен тем, что его супруга прославилась на всей территории СССР, и очень не хотел отпускать её за границы Эстонии. А вот сама Вески мечтала стать звездой мирового уровня и не скрывала своих творческих амбиций. На фоне такого непонимания в семье стали случаться конфликты, а главным скандалистом был сам Яак. Композитор злоупотреблял алкоголем, порой даже лез с кулаками, но бывало и хуже…

– Он был выпивший, и я закрыла дверь. Яак пожелал доказать, что он здесь хозяин, и начал разносить дверь топором. Тогда что-то во мне лопнуло, я поняла, что жить так больше не хотела, – призналась потом Анне.

Но проститься с крайне импульсивным мужем было непросто. Сначала Яак даже отговорил свою супругу от развода, но вскоре она познакомилась с администратором Бенно Бельчиковым. С самой первой встречи мужчина не сводил глаз с красавицы-певицы, красиво ухаживал за ней и оказывал различные знаки внимания. В жизнь Анне наконец-то ворвалась романтика, о которой она так долго мечтала, так что решение о разводе было вполне очевидным.

Сразу после разрыва с экс-супругом Анне вышла замуж за нового возлюбленного. Яак с таким положением дел мириться не мог, даже пытался вернуть назад потерянную любовь, но артистка не хотела его слушать.

– В мае мы познакомились, а в июле я уже вышла замуж. Не знаю, как так получилось, в омут с головой, – рассказывала артистка об отношениях с Бенно. – Когда мы только начинали ездить по красивым местам, Бенно рассказал, что занимается боксом. Я подумала, мол, наконец-то появился мужчина, который сможет меня от всего защитить. Но потом он признался, что ходил в спортивную секцию всего две недели!

Небольшая ложь проблемой не стала, а Бенно всё-таки удалось побывать в роли главного защитника Анне. Ранее мужчина уже был в официальных отношениях, и от первого брака у него родилась дочка. Анне приняла её как свою и заботилась о девочке Бригите как о родной.

Ради своей возлюбленной Бельчиков даже бросил работу и стал директором Анне, с ним певице и удалось добиться мирового признания. Артистка жалела лишь о том, что у них с Бенно так и не появился общий ребёнок.

Сегодня Анне живёт с семьёй на окраине Таллина, на выходных встречается с любимыми внуками, да и для выступлений на сцене время оставляет.

– Я ни о чем не жалею, все было правильно, – считает Анне Вески.

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