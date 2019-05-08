«Я не пытаюсь найти какие-то оправдания»: беды и искренняя любовь в семье Валерия Гаркалина

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Про актёрскую карьеру Валерия Гаркалина знают многие. Фильм Владимира Меньшова «Ширли-Мырли» прославил артиста на всю страну, так что режиссёры стали всё чаще приглашать Гаркалина в свои проекты. Но творческий успех мог бы обойти стороной актёра, если бы не его преданная жена Катя.
Она вытащила своего любимого из алкогольной зависимости, она отдала ему всю заботу, когда тот перенёс два инфаркта подряд. К сожалению, себя Екатерина Викторовна не жалела, пока заботилась о муже - так что даже не заметила симптомы неизлечимой болезни.
Когда-то Валерий Гаркалин почти не спал из-за напряженной работы. Одна съёмка сменялась другой, а в перерывах между творческими победами актёр выступал на сцене театра. Такой сумасшедший темп сердце артиста выдержать не смогло. Прямо на гастролях в Клайпеде у Гаркалина случился первый инфаркт. Трудолюбивый актёр не обратил на это внимания и даже не стал обращаться к врачам. Всего спустя 30 минут приступ повторился, и на этот раз Гаркалин потерял сознание. Теперь уже подоспели врачи, которые незамедлительно отправили пациента в реанимацию, где его чудом успели спасти.
Все это время рядом с Валерием Борисовичем находилась его жена Катя. Она тратила все силы на заботу о муже, совсем забыв о собственном здоровье. Из-за этого женщина не обращалась к врачам, хотя они могли бы обнаружить её двойную онкологию ещё на ранних стадиях и успеть помочь.
О своей беде Катя не стала говорить мужу, чтобы он не волновался. И всего за несколько месяцев её не стало. Эта страшная новость почти погубила артиста.
Весной 2015 года в пьяном виде он подрался с соседом по подъезду, и своей вины артист даже не отрицал. Он сорвался из-за утраты любимого человека, хотя до этого целых 20 лет не брал в рот даже капли. «Я не пытаюсь найти какие-то оправдания. Это распущенность. Так легко жить», – признался Гаркалин.
Любовь к алкоголю у актёра проявилась ещё в студенчестве. Потом он и на съёмки приходил в нетрезвом виде, всё никак не мог остановиться. Любящая жена пыталась помочь своему супругу, но даже ей это было не под силу. Однажды Екатерина взяла с собой дочку и сказала, что уходит от Гаркалина навсегда.
Это и стало поворотным моментом. Валерий Борисович признается, что страшно испугался в тот момент и попросил супругу найти врача, чтобы тот наконец-то помог ему избавиться от алкогольной зависимости. Так любовь к жене и дочери пересилила тягу к спиртному... вот только теперь уже некому будет спасти артиста, если вдруг он решит вернуться к своему "легкому" образу жизни.
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