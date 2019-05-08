«Я не пытаюсь найти какие-то оправдания»: беды и искренняя любовь в семье Валерия Гаркалина

Про актёрскую карьеру Валерия Гаркалина знают многие. Фильм Владимира Меньшова «Ширли-Мырли» прославил артиста на всю страну, так что режиссёры стали всё чаще приглашать Гаркалина в свои проекты. Но творческий успех мог бы обойти стороной актёра, если бы не его преданная жена Катя.

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Она вытащила своего любимого из алкогольной зависимости, она отдала ему всю заботу, когда тот перенёс два инфаркта подряд. К сожалению, себя Екатерина Викторовна не жалела, пока заботилась о муже - так что даже не заметила симптомы неизлечимой болезни.



Когда-то Валерий Гаркалин почти не спал из-за напряженной работы. Одна съёмка сменялась другой, а в перерывах между творческими победами актёр выступал на сцене театра. Такой сумасшедший темп сердце артиста выдержать не смогло. Прямо на гастролях в Клайпеде у Гаркалина случился первый инфаркт. Трудолюбивый актёр не обратил на это внимания и даже не стал обращаться к врачам. Всего спустя 30 минут приступ повторился, и на этот раз Гаркалин потерял сознание. Теперь уже подоспели врачи, которые незамедлительно отправили пациента в реанимацию, где его чудом успели спасти.



Все это время рядом с Валерием Борисовичем находилась его жена Катя. Она тратила все силы на заботу о муже, совсем забыв о собственном здоровье. Из-за этого женщина не обращалась к врачам, хотя они могли бы обнаружить её двойную онкологию ещё на ранних стадиях и успеть помочь.



О своей беде Катя не стала говорить мужу, чтобы он не волновался. И всего за несколько месяцев её не стало. Эта страшная новость почти погубила артиста.



Весной 2015 года в пьяном виде он подрался с соседом по подъезду, и своей вины артист даже не отрицал. Он сорвался из-за утраты любимого человека, хотя до этого целых 20 лет не брал в рот даже капли. «Я не пытаюсь найти какие-то оправдания. Это распущенность. Так легко жить», – признался Гаркалин.



Любовь к алкоголю у актёра проявилась ещё в студенчестве. Потом он и на съёмки приходил в нетрезвом виде, всё никак не мог остановиться. Любящая жена пыталась помочь своему супругу, но даже ей это было не под силу. Однажды Екатерина взяла с собой дочку и сказала, что уходит от Гаркалина навсегда.



Это и стало поворотным моментом. Валерий Борисович признается, что страшно испугался в тот момент и попросил супругу найти врача, чтобы тот наконец-то помог ему избавиться от алкогольной зависимости. Так любовь к жене и дочери пересилила тягу к спиртному... вот только теперь уже некому будет спасти артиста, если вдруг он решит вернуться к своему "легкому" образу жизни.

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