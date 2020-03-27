«Я человек, который никогда не останавливается»: женский взгляд Оксаны Пушкиной

Почти половина жителей России – женщины. Число получается внушительное, но на него почему-то не всегда обращают внимание в должной мере. Уже который год исправляет эту оплошность Оксана Пушкина, которая своим женским взглядом старается присмотреться к проблемам прекрасного пола.

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Вообще, говоря о «женском взгляде», нельзя не отметить несколько пренебрежительное отношение общества к такому подходу. Услышав слово «женский» многие сразу же вспоминают про домашние хлопоты или косметику, забывая о том, что проблемы прекрасного пола намного сложнее и многограннее, чем может показаться на первый взгляд.

С подобной повесткой и выступает Оксана Пушкина. Раз за разом она представляет в своих проектах вопросы женщин, которые в нашем обществе по той или иной причине не решаются.

Пионером такого рода телевизионных передач стали «Женские истории Оксаны Пушкиной», в которых ведущая раскрывала биографии известных женщин. Передача получила огромную популярность, так что уход ведущей телеканал ОРТ пережить просто так не смог. Продюсеры канала решили создать клона популярной программы, назвали её «Женские истории с Татьяной Пушкиной» и даже нашли однофамилицу Оксаны, максимально похожую на свою предшественницу.

В это же время сама ведущая запустила новый проект на НТВ: на свет появился «Женский взгляд Оксаны Пушкиной». На этот раз ведущая не стала ограничивать себя лишь женскими образами, и стала брать интервью у представителей обоих полов. Однако же каждая такая беседа неизменно пополнялась какими-то деталями из жизни близких звезды, посетившей передачу. Этот проект Оксаны также обрёл свою армию поклонников.

А вот следующий проект ведущей вызвал ожесточённые споры в достаточно консервативном российском обществе. Взяв за основу формат ток-шоу, Оксана создала передачу «Я подаю на развод», в которой с разных сторон рассматривала жизни пар, тем или иным образом оказавшихся на грани распада.

В теории шоу должно было стать неким спасительным мостиком для рассорившихся влюблённых, но на практике почти всегда зрителей встречала вполне однозначная история, в которой у пар были крайне весомые причины для разрыва. И практически во всех случаях это было домашнее насилие.

Консервативно настроенные зрители зачастую не считали жестокость по отношению к женщине по-настоящему веской причиной для развода, вот и забросали передачу Пушкиной огромным количеством гневных комментариев – мол, чего она нормальные семьи разрушает?! В результате скандальное шоу пришлось прикрыть.

Уже после телевидения Оксана решила встряхнуть и мир политики. Она взялась за тему, от которой остальные законодатели всегда аккуратно уклоняются – тему незащищённости женщин в их же семьях.

Над законопроектом Оксана работала не в одиночку, но именно она стала его лицом… и в то же время – мишенью для нападок со стороны противников такой идеи. А экс-ведущая всего лишь хотела защитить женщин от домашнего насилия! Но, к сожалению, для многих семья до сих пор неразрывно связана с подобного рода жестокостью, так что эти люди не стесняются поливать грязью автора законопроекта и активно критикуют саму идею.

Но в каждом своём деле Оксана Пушкина старается идти до конца. Её проекты, как политические, так и телевизионные, стали лучиком света для женщин, к которым в нашей стране порой относились неподобающим образом. И можно не сомневаться в том, что Оксана продолжит своё доброе дело, чтобы защитить «слабый» пол от дискриминации, насилия и пренебрежения.

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