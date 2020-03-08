Вячеслав Зайцев раскрыл секрет «балахонов» Аллы Пугачёвой

Давний друг Аллы Пугачёвой, известный модельер Вячеслав Зайцев на днях откровенно рассказал, почему певица много лет носила бесформенные балахоны, скрывавшие её фигуру.

Хотите читать нас в социальных сетях? Пожалуйста: Одноклассники , Facebook , ВКонтакте . А еще есть Яндекс-Дзен .

Зрители настолько привыкли к такому образу Примадонны, что с трудом представляли её в каких-то других нарядах. И сейчас, когда 70-летняя Пугачёва всё чаще появляется на публике в одежде «по фигуре», это каждый раз вызывает некоторое удивление фанатов.

Вячеслав Зайцев рассказал, что «фирменные» балахоны появились в гардеробе певицы не просто так. Даже в молодости Алла Борисовна сильно стеснялась несовершенства собственного тела. Ещё в 1978 году артистка пожаловалась другу-модельеру, что ей не нравится её фигура, и именно тогда Зайцев с его командой придумали, как скрыть «несовершенное» и подчеркнуть женственность певицы.

Выбор оказался удачным. Созданный образ стал «фишкой» Примадонны на долгие годы. Но с возрастом Алла Борисовна стала намного проще относиться к своему телу. А ещё смогла похудеть, сделала несколько пластических операций, и вообще – конкретно поработала над внешностью. И теперь уже одевается так, как ей хочется, не стесняясь и не пряча себя под широкими платьями.

Примечательные публикации на тему "Мода и стиль в возрасте мудрости"

...И много других публикаций на эту тему

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...