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Вячеслав Зайцев передал Дом моды сыну
Анастасия Шилова   
19 Октября 2018 г.
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portnoi

Недавно известный модельер Вячеслав Зайцев сообщил о своём уходе из мира высокой моды. Такое решение далось ему нелегко, но все же возраст берет свое и мужчине сложно выполнять ранее привычную работу. К тому же, он давно собирался пропустить вперёд молодых дизайнеров.

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Модельеру 80 лет и уже долгое время он страдает болезнью Паркинсона, с трудом передвигаясь и разговаривая. Поговаривали, что его сын захватил Дом моды, чтобы прибрать к рукам бизнес. Наследник кутюрье прокомментировал этот инцидент, сказав, что кто-то распускает мерзкие слухи в адрес Дома моды. Спровоцировали такое предположение проблемы с трубами, из-за чего помещение немного затопило, но это произошло из-за отсутствия капитального ремонта и их пришлось срочно заменить. На самом деле уже давно модельер передал сыну Егору все дела. Теперь всем руководит его сын со своей дочкой. Маэстро моды заявляет, что его творение находится в руках профессионалов, знающих своё дело, которые сделают всё возможное для дальнейшего развития бизнеса. Сам кутюрье собирается проживать в Каблуково, где он сделал дачу-музей. В нём он собрал модные коллекции, и журналы разных времен. Здесь он хочет сделать “творческий центр” и открыть его для посещений.

Невзирая на почтенный возраст Вячеслав Зайцев постоянно опрятно выглядит, нося шикарную, модную одежду. Он с радостью общается с поклонниками и журналистами, улыбаясь им своей белозубой улыбкой. Его поклонники надеются, что новое руководство также будет вдохновлять своим творчеством и создаст удивительные коллекции. Если понадобится Вячеслав Зайцев всегда готов дать молодёжи дельный совет и помочь в трудной ситуации. Лучше всего перенять опыт старшего поколения и стараться не допускать прошлых ошибок. Не так ли?

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