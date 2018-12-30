Вячеслав Добрынин восстановился после проблем со здоровьем и занялся спортом

Недавно Вячеслав Добрынин заставил поволноваться своих поклонников. Осенью артисту стало плохо и у него заподозрили инсульт. Однако, как позже выяснилось, это была всего лишь транзисторная ишемическая атака и благодаря своевременному лечению он быстро встал на ноги. По его словам, на тот момент, он и сам здорово перепугался. Поэтому, восстановившись, певец всерьёз взялся за своё здоровье и увлёкся спортом.

Посетив передачу “Ты не поверишь” 72-летний Добрынин рассказал, что после этого случая он навсегда распрощался с богемным образом жизни и полностью отказался от алкоголя. Кроме того, сейчас он придерживается диеты и старается следить за сном. Ранее он часто работал по ночам и просыпался уже во второй половине дня. Сейчас же композитор соблюдает распорядок дня, а общение с любимой женой и тёщей помогает ему сохранять оптимизм. Дочь от первого брака тоже приехала из заграницы, чтобы навестить отца. Также артист сказал, что в этом году ушло из жизни очень много знаменитых людей. Поэтому он многое переосмыслил и подумал, что нужно всячески цепляться за жизнь, дабы не пополнить их ряды. Вячеслав Григорьевич заверил, что теперь чувствует себя относительно хорошо и уже начал работать. Певец постарался восстановиться к праздникам и «уже снова может поднять 100 кило». Проживание на природе в загородном доме вместе с близкими по духу людьми помогает артисту держать себя в форме. Диета и спорт также позволили ему сбросить несколько лишних килограммов и стать более активным.

Вячеслав Добрынин дебютировал как композитор в 1970 году и на сегодняшний день написал уже почти 1000 песен. Поклонники надеются, что эта цифра станет гораздо больше и их кумир ещё долго будет радовать своим творчеством.

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