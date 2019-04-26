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Всё в одну кучу: нас могут заставить платить за мусор в «единой платежке»
Егор Стуков   
26 Апреля 2019 г.
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Новая «мусорная реформа» принесла немало вопросов гражданам нашей страны, главный из которых, как обычно, оказался в цене. Никто не хочет тратить лишние деньги, но государству всё равно нужны средства на реализацию новой системы работы с мусором. Выход нашли депутаты, которые хотят создать единую платёжку, в которую включат также сбор за утилизацию отходов. В итоге россияне не смогут «не платить» за мусор отдельно, ведь он будет включён в общий список коммунальных платежей.

Всё в одну кучу: нас могут заставить платить за мусор в «единой платежке»

Как передаёт «Газета.ру», единый платежный документ (ЕПД) объединит в себе плату по потребляемым ресурсам (вода, электроэнергия, газ и отопление) и услугам (взнос на капитальный ремонт, услуги по содержанию и ремонту жилого помещения, а также вывоз мусора).

Разбираться с этим вопросом в Госдуме будут в весеннюю сессию. Пока авторы проекта подчёркивают, что таким образом они просто заботятся о гражданах. По их словам, люди нередко сталкиваются с непонятными, а то и неверными начислениями за коммунальные услуги. В итоге гражданам приходится ходить по многим кабинетам, каждый из которых отвечает за свой ресурс или услугу. Времени на это дело тратится немало, да и самим сотрудникам ЖКХ такая ситуация на руку не идёт.

А вот если объединить все платежи в один, в теории, любые вопросы граждане смогут задавать в одном месте, да и множества расчётов делать не придётся. Вдобавок это сыграет на руку той же «мусорной реформе», ведь люди уже не смогут просто игнорировать платёж – либо платишь сразу за все коммунальные услуги, либо не платишь вообще и получаешь немало бытовых проблем.

Стоит напомнить, что «мусорная реформа» стартовала в начале этого года. Теперь у каждого региона своя схема обращения с отходами, а для разбора мусора операторов выбирают на конкурсной основе.

Для нас, конечно же, важнее эффективность данной системы и плата за новые услуги. Теперь сбор за вывоз отходов стал коммунальной услугой, да и расчёт стали вести по новой методике.

Если верить подсчётам экспертов, в среднем за год семья из трёх человек заплатит за мусор 3 677 рублей. А московским семьям придётся раскошелиться – там за вывоз отходов в среднем придётся платить по 9 186 рублей в год.

Конечно, проблему надо решать, ведь если уж государство пошло на такую реформу, поворачивать назад уже поздно. И заставить нас платить за мусор хотят именно с помощью единого платежного документа.

Для самих операторов это будет очень выгодно, ведь найдётся не так много людей, которые захотят лишиться коммунальных услуг из-за нежелания платить за непонятные «мусорные дела». Также такой подход пойдёт на руку организациям, предоставляющим так называемые «неотключаемые» услуги. Воду, к примеру, отключить нельзя, так что некоторые люди пользуются этим и просто не платят. А если единая платёжка заработает, попробуй не заплатить – тебе сразу же «обрубят» электричество и другие привычные мелочи жизни.

Однако эксперты утверждают, что появление единой платежки может заставить некоторых людей вообще перестать платить за коммунальные услуги. В итоге больше всего пострадают компании, предоставляющие «отключаемые» услуги. За электричество народ чаще всего платит, ведь его запросто можно лишиться, если вовремя не внести деньги. С единой платежкой может получиться так, что некоторые граждане перестанут платить за всё, увидев огромный «единый» ценник.

Эксперты считают, что решить проблему лучше другим путём. Устранить недочеты, которые сейчас существуют в «мусорной системе», и наконец-то нормально объяснить гражданам, на какие-такие «мусорные дела» утекают их деньги!

  • Медведев, к примеру, подписал постановление, которое позволит пересматривать «мусорные тарифы». По его словам, у регионов «развяжутся руки» и они даже смогут порой снижать чересчур дорогие платежи. Цель благая, но на деле может оказаться, что Дмитрий Анатольевич просто «сбросил» все проблемы на регионы, а на верхушке правительства заниматься этим делом уже не будут. Не стоит судить раньше времени, но насторожиться можно: всё-таки это нам потом платить по единой платёжке, которая может оказаться очень даже неприятным источником расходов.

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