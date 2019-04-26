Всё в одну кучу: нас могут заставить платить за мусор в «единой платежке»

Новая «мусорная реформа» принесла немало вопросов гражданам нашей страны, главный из которых, как обычно, оказался в цене. Никто не хочет тратить лишние деньги, но государству всё равно нужны средства на реализацию новой системы работы с мусором. Выход нашли депутаты, которые хотят создать единую платёжку, в которую включат также сбор за утилизацию отходов. В итоге россияне не смогут «не платить» за мусор отдельно, ведь он будет включён в общий список коммунальных платежей.

Как передаёт «Газета.ру», единый платежный документ (ЕПД) объединит в себе плату по потребляемым ресурсам (вода, электроэнергия, газ и отопление) и услугам (взнос на капитальный ремонт, услуги по содержанию и ремонту жилого помещения, а также вывоз мусора).

Разбираться с этим вопросом в Госдуме будут в весеннюю сессию. Пока авторы проекта подчёркивают, что таким образом они просто заботятся о гражданах. По их словам, люди нередко сталкиваются с непонятными, а то и неверными начислениями за коммунальные услуги. В итоге гражданам приходится ходить по многим кабинетам, каждый из которых отвечает за свой ресурс или услугу. Времени на это дело тратится немало, да и самим сотрудникам ЖКХ такая ситуация на руку не идёт.

А вот если объединить все платежи в один, в теории, любые вопросы граждане смогут задавать в одном месте, да и множества расчётов делать не придётся. Вдобавок это сыграет на руку той же «мусорной реформе», ведь люди уже не смогут просто игнорировать платёж – либо платишь сразу за все коммунальные услуги, либо не платишь вообще и получаешь немало бытовых проблем.

Стоит напомнить, что «мусорная реформа» стартовала в начале этого года. Теперь у каждого региона своя схема обращения с отходами, а для разбора мусора операторов выбирают на конкурсной основе.

Для нас, конечно же, важнее эффективность данной системы и плата за новые услуги. Теперь сбор за вывоз отходов стал коммунальной услугой, да и расчёт стали вести по новой методике.

Если верить подсчётам экспертов, в среднем за год семья из трёх человек заплатит за мусор 3 677 рублей. А московским семьям придётся раскошелиться – там за вывоз отходов в среднем придётся платить по 9 186 рублей в год.

Но люди не особо хотят отдавать свои деньги. Уже сейчас, за несколько месяцев работы системы, собираемость «мусорных платежей» составила всего 50,3%! Почти половина россиян платить не готова, что может привести к самому настоящему «мусорному коллапсу»: ряд операторов по утилизации твердых бытовых отходов (ТБО) готовы приостановить работу, потому что не получают вовремя плату за свои услуги.

Конечно, проблему надо решать, ведь если уж государство пошло на такую реформу, поворачивать назад уже поздно. И заставить нас платить за мусор хотят именно с помощью единого платежного документа.

Для самих операторов это будет очень выгодно, ведь найдётся не так много людей, которые захотят лишиться коммунальных услуг из-за нежелания платить за непонятные «мусорные дела». Также такой подход пойдёт на руку организациям, предоставляющим так называемые «неотключаемые» услуги. Воду, к примеру, отключить нельзя, так что некоторые люди пользуются этим и просто не платят. А если единая платёжка заработает, попробуй не заплатить – тебе сразу же «обрубят» электричество и другие привычные мелочи жизни.

Однако эксперты утверждают, что появление единой платежки может заставить некоторых людей вообще перестать платить за коммунальные услуги. В итоге больше всего пострадают компании, предоставляющие «отключаемые» услуги. За электричество народ чаще всего платит, ведь его запросто можно лишиться, если вовремя не внести деньги. С единой платежкой может получиться так, что некоторые граждане перестанут платить за всё, увидев огромный «единый» ценник.

Эксперты считают, что решить проблему лучше другим путём. Устранить недочеты, которые сейчас существуют в «мусорной системе», и наконец-то нормально объяснить гражданам, на какие-такие «мусорные дела» утекают их деньги!

Но создаётся ощущение, что наши власти сами до конца ещё не поняли, как работать с новыми «мусорными тарифами». Конечно, президент поручил остановить рост тарифов на вывоз мусора для населения, что вселяет надежду в наши сердца и кошельки. Но сработает ли такой сигнал «стоп»?

Хотите читать нас в социальных сетях? Пожалуйста: Одноклассники , Facebook , ВКонтакте . А еще есть Яндекс-Дзен .

Медведев, к примеру, подписал постановление, которое позволит пересматривать «мусорные тарифы». По его словам, у регионов «развяжутся руки» и они даже смогут порой снижать чересчур дорогие платежи. Цель благая, но на деле может оказаться, что Дмитрий Анатольевич просто «сбросил» все проблемы на регионы, а на верхушке правительства заниматься этим делом уже не будут. Не стоит судить раньше времени, но насторожиться можно: всё-таки это нам потом платить по единой платёжке, которая может оказаться очень даже неприятным источником расходов.

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ