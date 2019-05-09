Всё ради славы: как старшее поколение пытается захватить сердца жителей Сети

Когда-то по миру ходило мнение, что интернет не подходит для людей старшего возраста. Молодёжь процветала, а взрослым эти «интернеты» были не так уж и нужны. Но стремительная эпоха информационных технологий буквально за десяток лет перевернула всё с ног на голову: теперь уже взрослые совершают набеги на сетевые просторы, пытаясь ухватиться за быстрые и беспощадные к отстающим тренды молодежи. Только вот далеко не всегда у них это получается достаточно, гхм, адекватно, а порой люди взрослые рыщут по огромной Сети только ради бесплатной славы.

Стоит сразу же заметить: серди молодых блогеров неадекватных и странных людей тоже хватает, но они уже как-то приелись. Зато возрастные представители Сети только-только взошли на пьедестал почёта и, в некоторых случаях, очень даже дурной славы.

В США этот тренд развивается многие годы, хотя раньше люди постарше становились звёздами интернета с подачки своих молодых родственников. Чего только стоит Чарльз Грин-младший, который прославился на территории всемирной паутины благодаря каналу TheAngryGranpaShow, за которым следит его сын Майкл Грин.

Канал успел заработать около 4,3 млн подписчиков за десять лет своего существования, а всё благодаря агрессивным выходкам пожилого мужчины, который якобы страдает от биполярного расстройства. В одном из роликов Грин-младший в ярости поломал игровую приставку своего сына со словами «Как тебе такое, маленькая дрянь?»

Не будем сейчас судить о том, насколько такие видео вообще «законны» с точки зрения морали, да и официальное подтверждение расстройства психики у пожилого мужчины автор канала предоставлять не стал. Однако тот взрыв, который был вызван столь необычной тематикой видеороликов, буквально создал новый путь для других возрастных блогеров, которые уже стали обходиться собственными силами… по крайней мере, их младшие родственники теперь остаются за кадром.

В Россию такой тренд проник буквально год назад. В 2018 году в Сети появилась женщина под прозвищем Мама Туся, которая стала «обозревать» клипы современных рэперов.

Контент взрослой женщины явно держится на довольно низком уровне, ведь она всего лишь снимает свою «первую реакцию» на очередное видео молодых и непонятных музыкантов, разбавляя это дело редкими комментариями. Впрочем, пользователям и этого достаточно, ведь видеоролики Мамы Туси спокойно собирают свыше 500 тысяч просмотров.

Изредка она пытается экспериментировать с другими «жанрами», но зачем вообще пытаться что-то придумать, если деньги и слава без лишних проблем идут в руки? Если верить сервису Social Blade, женщина зарабатывает на просмотре клипов русских рэперов от 20 до 300 долларов каждый день.

Интереснее ситуация обстоит с отцом знаменитого на сегодняшний день рэпера Face. Тимофей Дремин долгое время в интернете не светился, а тут раз – решил выпустить целое видео, посвящённое грехам современных представителей рэп-индустрии.

Его канал под названием «Тоха против всех» вобрал в себя несколько видеороликов, в которых Дремин нещадно обкладывает матом рэперов XXI века, обсуждая их странную внешность и качество самих композиций.

К созданию своих видео Дремин подходит ответственно, пытаясь разнообразить контент интервью с бездомными и посиделками на кухне со своим полуголым другом. Однако большая часть его роликов состоит из подобного рода высказываний: «Реально, пацаны, сейчас время фриков, *** (блин). Сейчас, чтобы подняться на музыкальный Олимп, надо, ***(блин), покрасить волосы в разные цвета радуги, *** (вставить) серьги в нос, встать на каблуки, забить все *** (лицо) татуировками. Это не мужчина, не женщина, *** (блин), трансгендер какой-то».

Может рэперы и идут на свой Олимп с помощью сумасшедшей внешности, но они, по крайней мере, на него попадают. А вот Дремину так и не удалось покорить вершины интернета, ведь его постоянный и крайне агрессивный негатив не понравился фанатам самих музыкантов. К тому же мужчина ловко игнорировал рассуждения о своём сыне-рэпере, на что ему недвусмысленно намекали жители Сети.

Канал «Тохи» за три месяца еле как смог набрать 3,8 тысячи подписчиков, а многие его видео собрали сотни разгневанных комментариев и большое количество «пальцев вниз».

В попытках набрать себе побольше славы был замечен даже отец знаменитой в нашей стране блогерши Саши Спилберг. Она сама давно успела набрать 6,4 млн подписчиков и даже выступить в Госдуме, так что отец решил поспеть за своей дочуркой.

Александр Балковский до своей «интернет-славы» был успешным рекламщиком, инвестором, да и дочке он активно помогал продвигаться по всей стране уверенным шагом. В начале марта сама Саша Спилберг решила немножечко порекламировать отца в своих видео, после чего на сетевую арену вышел «Папа Спилберг».

В своих видео отец успешной блогерши на фоне милых фей из мультфильма «Вингс» решил рассказать пользователям интернета о тысяче способов потратить миллион рублей или долларов (нередко – в разы больше миллиона) и других «мелочах» жизни. То он покупает дорогие серебряные и золотые монеты, то оборудует купленного коня за огромные деньги. Стоит отдать должное: в его видео есть даже некоторая познавательная сторона, только вот образ улыбающегося и позитивного мужчины никак не вяжется с историей об избиении отца двух девочек, в которой главную роль сыграл сам Балковский.

Случай произошёл на одном из блогерских фестивалей, где маленькие девочки решили попросить у Саши Спилберг автограф. Блогерша им отказала, после чего отец малюток попробовал сам добиться росписи для дочерей и, потерпев поражение, якобы показал средний палец самой Спилберг.

Блогерша на мужчину накричала, а её отец Александр двумя ударами уложил неприветливого гостя фестиваля. Этот случай долго обсуждали в Сети, из-за чего за Балковским закрепился крайне негативный образ.

В другой раз, когда на слушаниях в Госдуме один из журналистов задал вопрос Саше Спилберг об её образовании, Балковский также отреагировал агрессивно, пусть даже без рукоприкладства. Сначала он потребовал, чтобы журналист таких глупых вопросов больше не поднимал. В ответ представитель СМИ сказал, что не стоит учить его работать. На такое высказывание Балковский промолчать не мог: «Я буду вас учить, потому что я вас старше, богаче и умнее».

Теперь вот «Папа Спилберг» пытается восстановить свою честь и заодно прославиться с помощью своих познавательно-дорогих видео, хотя здесь особого успеха не наблюдается. На его канал за два месяца подписались 37 тысяч человек, а ролики с трудом пересекают отметку в 10 тысяч просмотров.

Вот так и гонятся некоторые вполне взрослые люди за сетевой славой, порой забывая о принципах морали и качестве собственного контента. Стоит отметить, любителей покрасоваться во все времена было немало, но сейчас интернет позволяет это сделать в невиданных ранее масштабах, чем и пользуются люди, которые жаждут славы и денег.

Однако не стоит отчаиваться, ведь в Сети можно найти немало других возрастных блогеров, которые могут предоставить интересный и, зачастую, более скромный контент для всех и каждого.

Таежный охотник Геннадий Соловьев, к примеру, делает любопытные снимки дикой природы. Художница Мила в свои 67 лет знакомит подписчиков с красивыми уголками Швеции. А блогер Сьюзан Стрит помогает пожилым дамам найти свой стильный образ в постоянно меняющемся мире моды. Сейчас в Сети каждый сможет найти что-нибудь интересное для себя, так что не стесняйтесь изучать просторы интернета ради новых лиц, которые привнесут в вашу жизнь любопытную частичку нашего мира.

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