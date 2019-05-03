Все пенсии трудящимся: как в Советской России переработали пенсионную систему

Социалистическая революция принесла в страну свои законы, которые также коснулись и пенсионной системы новой державы. 26 апреля 1919 года декрет «Об отмене старых пенсий и о пенсионном удовлетворении старых пенсионеров» был принят в советском правительстве. В итоге огромная часть общества лишилась своих начислений, и только «самые трудящиеся» смогли остаться с пенсиями.
Новое социалистическое государство, которое должно было появиться на руинах старого «царского режима», не смогло сразу же избавиться от некоторых обязательств прошлого, без которых невозможно нормальное существование общества. Так что РСФСР пришлось «забирать» кое-какие законы и права из Российской Империи, и пенсионные отношения в каком-то смысле перешли по наследству в новую страну.
Расчёты по пенсиям производили на основании Устава о промышленном труде, который появился ещё в 1913 году. Из-за этого свои пенсии получали даже отставные чиновники и служащие, которые в глазах советской власти были «классово-чуждыми элементами». При этом крестьянство оказалось на самом последнем месте по значимости пенсионного обеспечения.
Советское правительство согласилось выплачивать пенсии, но далеко не всем. «Старыми пенсионерами» стали лишь нетрудоспособные граждане и те, кто остро нуждался в материальной помощи. При этом если у человека были какие-то иные доходы, он лишался пенсионных выплат.
В таком понимании пенсия чуть ли не становилась неким подобием пособия по безработице, а размер выплат имел прямую зависимость от степени нетрудоспособности человека. Так, при частичной утрате трудоспособности (от 15 до 29%) можно было рассчитывать лишь на 1/5 от полной пенсии, а люди, утратившие трудоспособность более чем на 60%, получали полную пенсию.
Уже к тому моменту можно было заметить классовый подход в развитии нового «пенсионного мира». Трудящиеся, преподаватели и солдаты могли рассчитывать на постоянный рост пенсий, а вот бывшие чиновники, наоборот, постепенно лишались своих выплат.
Однако уже в апреле 1919 года пенсионное законодательство решили упорядочить с помощью нового декрета «Об отмене старых пенсий». Из-за этой инициативы от понятия «старых пенсионеров» отказались, а все дореволюционные пенсионные нормы решили пересмотреть. Перелопатить пришлось буквально всю пенсионную систему, попутно ликвидируя пенсионные отделы народных комиссариатов и различные кассы.
И, конечно же, были пересмотрены все «старые» пенсии. В новом мире на социальные гарантии мог рассчитывать в основном человек трудящийся, а Наркомату соцобеспечения было необходимо качественно истолковать само понятие «труда», теперь обозначающее общественную полезность.
«Бесполезными» оказались представители «эксплуататорского класса» и люди, которые занимались «непроизводительным трудом». К таким, например, относилось всё духовенство и частные торговцы. Конечно, пенсии не получали контрреволюционеры, которые ранее занимали значимые посты в органах Белого движения.
По другую сторону баррикад стояли люди, которые внесли «особый вклад» в «рабоче-крестьянскую революцию», да и просто самые обычные трудящиеся. Они получали свою пенсию и многие другие льготы. Стоит отметить, что в те времена пенсионный возраст для мужчин равнялся 60 годам, а для женщин – 50.
Вот так и получается, что вся пенсионная система неизбежно участвует в политических стычках и баталиях, которые в итоге напрямую отражаются на обычных людях. При этом, стоит отдать должное советской власти, они понимали всю значимость таких вот пенсионных гарантий, особенно для самых простых людей. Эти выплаты являются обозначением цивилизованности и устойчивости общества в целом, так что события вроде «пенсионной повышки» нашего времени неизбежно становятся самым тревожным и волнующим общество вопросом на долгое время.
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