Все или почти все о выращивании винограда знает видеоблогер Александр Крот

Знает о выращивании винограда все или почти все видеоблогер из Украины Александр Крот: https://www.youtube.com/user/agkmel/featured Действительно, где как не на этой благодатной земле получать прекрасный урожай столь любимой и детьми, и взрослыми вкусной и полезной ягоды! Канал Александра был создан в 2011 году. В информации о своем детище блогер написал следующее: "Канал о выращивании винограда, инжира и приготовлении пищи ЛЕГКО. Выращивание саженцев". Вот так, по-мужски, коротко и ясно обозначена тематическая канва всех представленных и, надеемся, будущих видео.

В своем презентационном ролике автор демонстрирует крупные красивые виноградные гроздья, которые хотел бы вырастить на своем участке, пожалуй, каждый садовод. Блогер ориентирует зрителей на то, что с помощью его канала они получат много полезных сведений, например, узнают, как посадить виноградный куст, подготовить его к зимнему периоду, вырастить саженцы и привить понравившийся сорт. Также автор приглашает познакомиться с рецептами самых разных блюд. Закадровый текст, стоит отметить, Александр читает с выражением и очень интонационно приветливо, что сразу располагает к дальнейшему просмотру роликов его канала.

Итак, окунемся и мы в мир виноградного выращивания и легкого приготовления всевозможных кулинарных задумок.

Понравилось название ролика – "Весёлая закладка виноградника". Вот его-то мы сегодня и посмотрим.

Все и правда проходило очень радостно. В ролике, сдабриваемый смехом, шел коллективный трудовой процесс. Были вырыты ямы под саженцы, блогер продемонстрировал непосредственно посадку растения. По ходу объяснил, в какие стороны пойдут его побеги, почему виноград был посажен достаточно низко и обозначил сорта, которые уже нашли место в вырытых ямках.

Конечно, хотелось отыскать у автора что-нибудь весеннее. И оно нашлось. Ролик называется "Причуды весны на юге Украины".

Блогер здесь снял вид за окном, где все на удивление было белым-бело от снега. Пояснил, что на дворе уже 27 марта. Показал красивые цветы на подоконнике, целый сад на территории лоджии, среди которого были и виноградные саженцы. Посетовал, что саженцы помидоров из-за погодных причуд еще находятся не на даче под пленкой, и жизнеутверждающе отметил, что виноград все-таки будет высажен вовремя.

Теперь о блюдах. В многочисленных представленных роликах зритель может посмотреть у Александра про жарку колбасок на углях, узнать о тонкостях приготовления буженины в аэрогриле, куриного паштета, супа из лосося, яичницы на сале, жаркого из свиной грудины, цыпленка табака и т.д. А вот в этом видео Александр сварил самый настоящий украинский борщ.

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Здесь он подробно рассказал об ингредиентах блюда, показал последовательность процесса приготовления. Дал пояснения, как принято что-то делать и как делает именно он. Видно, что блогер - бывалый кулинар, очень любит готовить и делает это с превеликим удовольствием.

Остается добавить, что за время существования канал собрал больше 115 тысяч подписчиков. На момент написания материала о блогере здесь было зафиксировано более 30 миллионов просмотров. Может и нашим читателям захотелось повторить представленные Александром блюда или вырастить вкусный и сочный виноград? А что, мы в вас верим, все обязательно получится!

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